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Премьер-министр Вьетнама прибыл в Куньмин, начав свою деятельность в Китае
В аэропорту его встретили член постоянного бюро, глава организационной комиссии партийного комитета провинции Юньнань Лю Фэй, посол Китая во Вьетнаме Хэ Вэй, посол Вьетнама в Китае Фам Шао Май и другие.
Это первые очные мероприятия высокого уровня механизмов GMS, ACMECS и CLMV с 2018 года. Вьетнам рассматривает эти платформы сотрудничества как стратегические возможности для установления контактов с ведущими значимыми партнерами и усиления международной поддержки развития субрегиона Меконга.
Активное и инициативное участие Вьетнама в этих механизмах отражает его стремление вносить вклад в общие интересы региона, повышать эффективность субрегионального сотрудничества и эффективно объединять внешние ресурсы для национального развития.
Эта рабочая поездка проходит в период расцвета добрососедских отношений между Вьетнамом и Китаем, характеризующихся всеобъемлющим стратегическим сотрудничеством и сообществом с общим будущим, имеющим стратегическое значение. Наиболее ярким событием стали визиты на высоком уровне между лидерами двух стран в последнее время.
Экономическое сотрудничество, торговля и инвестиции между Вьетнамом и Китаем достигли значительных успехов, и в 2023 году объем двусторонней торговли достиг 171,9 миллиарда долларов США. Китай остается крупнейшим торговым партнером Вьетнама и вторым по величине экспортным рынком. В то же время Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Китая в АСЕАН и пятым по величине в мире.
Поездка подчеркивает послание Вьетнама ценить и вносить вклад в продвижение механизмов СБМ, АКМВЭС и КЛМВ, а также в общее субрегиональное сотрудничество Меконга, создавая прорыв на новом этапе развития. В то же время она нацелена на дальнейшее укрепление и развитие дружественного соседства и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами и вьетнамско-китайским сообществом с общим будущим, имеющим стратегическое значение.