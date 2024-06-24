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Премьер-министр Вьетнама прибыл в Китай для участия в совещании ВЭФ и проведения рабочих встреч
Премьер-министр Фам Минь Тьинь примет участие в заседаниях и выступит на них с речью, станет сопредседателем диалога с лидерами корпораций ВЭФ вместе с основателем, исполнительным председателем ВЭФ Клаусом Швабом, председателем форума инновационных предприятий, а также проведет двусторонние встречи с государственными лидерами, представителями международных организаций и бизнеса ВЭФ.
Он также проведет переговоры и встречи с высокопоставленными руководителями Китая, рабочие встречи с представителями ряда китайских экономических организаций и корпораций, а также встретится с сотрудниками представительств Вьетнама в стране.
Рабочая поездка Фам Минь Тьиня направлена на конкретизацию внешней политики 13-го всевьетнамсктого съезда партии по укреплению и подъему многосторонних внешних связей страны до 2030 года, содействие углублению вьетнамско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства, а также построение сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение, и прочные отношения с ВЭФ.