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Премьер-министр Вьетнама прибыл в Китай для участия в совещании ВЭФ и проведения рабочих встреч

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 24 июня прибыл в город Далянь, китайская провинция Ляонин, для участия в 15-м ежегодном совещании новых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ) и проведения рабочих встреч, которые пройдут с 24 по 27 июня.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибывает в город Далянь 24 июня. Фото: ВИA  
В аэропорту премьер-министра встретили вице-губернатор провинции Ляонин Цзинь Говэй, посол Китая во Вьетнаме Сюн Бо, вице-мэр Даляня Лэн Сюефэн и посол Вьетнама в Китае Фам Шао Май.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь примет участие в заседаниях и выступит на них с речью, станет сопредседателем диалога с лидерами корпораций ВЭФ вместе с основателем, исполнительным председателем ВЭФ Клаусом Швабом, председателем форума инновационных предприятий, а также проведет двусторонние встречи с государственными лидерами, представителями международных организаций и бизнеса ВЭФ.

Он также проведет переговоры и встречи с высокопоставленными руководителями Китая, рабочие встречи с представителями ряда китайских экономических организаций и корпораций, а также встретится с сотрудниками представительств Вьетнама в стране.

Рабочая поездка Фам Минь Тьиня направлена на конкретизацию внешней политики 13-го всевьетнамсктого съезда партии по укреплению и подъему многосторонних внешних связей страны до 2030 года, содействие углублению вьетнамско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства, а также построение сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение, и прочные отношения с ВЭФ.

ИЖВ/ВИА

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