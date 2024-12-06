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Премьер-министр Вьетнама, президент и генеральный директор NVIDIA познакомились с культурой ночного Ханоя

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и президент и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг 5 декабря вечером совершили экскурсию по Ханою, чтобы познакомиться с жизнью, культурой и туризмом в столице.
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь (третий справа) и президент и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (второй справа) беседуют с местными жителями и посетителями в Ханое 5 декабря вечером. Фото: ВИA  
Посетив храм Нгокшон и полюбовавшись озером Хоанкьем, премьер-министр Фам Минь Тьин и Дженсен Хуан выслушали рассказ гида об истории башни Бут, Дайнгиен, моста Хук и храма Нгокшон, особенно о легенду озера Хоанкьем и черепахах на этом озере. Они вместе вознесли благовония на территории реликвии.

Затем премьер Фам Минь Тьин и Дженсен Хуан осмотрели старый город, познакомились и пообщались с жителями и туристами, а также посетили магазины, торгующие книгами и сувенирами. В прохладную погоду, в очень искренней и уютной атмосфере, премьер-министр Фам Минь Тьин пригласил Дженсена Хуана и высшее руководство корпорации NVIDIA попробовать ханойские уличные блюда, такие как «нем тай» (nem tai) и жареные «нем чуа» (nem tai), а также выпить пива Truc Bach.

Дженсен Хуанг выразил свое восхищение многолюдной, но в то же время изысканной атмосферой Старого квартала Ханоя - места, где сходятся культурные квинтэссенции Вьетнама в целом и Ханоя в частности. Ночной Старый квартал Ханоя сочетает в себе современность и шумную атмосферу, сохраняя при этом традиционные черты старинных улиц.

Ранее, во второй половине того же дня, премьер-министр Фам Минь Тьинь провел рабочую встречу с президентом и генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом и стал свидетелем подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Вьетнама и американским чип-гигантом о создании центра исследований и разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) и центра данных ИИ во Вьетнаме.

Это результат усилий обеих сторон после чуть более года после деловой поездки премьер-министра Фам Минь Тьиня в США, во время которой он посетил штаб-квартиру корпорации NVIDIA в начале сентября 2023 года и попросил NVIDIA сотрудничать с Вьетнамом в области развития технологий.

По просьбе главы вьетнамского правительства, в декабре 2023 года Дженсен Хуанг прибыл во Вьетнам и встретился с премьер-министром Фам Минь Тьинем. Во время этого рабочего визита во Вьетнам стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Благодаря прочному фундаменту и доброй воле Вьетнам действительно станет «вторым домом» NVIDIA, как заявил президент и генеральный директор корпорации.

NVIDIA - крупнейшая в мире корпорация по производству чипов в мире с рыночной стоимостью почти 1,2 триллиона долларов США. В группе работает более 27 000 сотрудников, а ее выручка в 2023 финансовом году составит 27 миллиардов долларов США.

ИЖВ/ВИА

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