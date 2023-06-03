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Премьер-министр Вьетнама председательствовал на очередном онлайн-заседании правительства

Утром 3 июня в штаб-квартире правительства под председательством премьер-министра Фам Минь Тьиня правительство провело очередное майское онлайн-заседание с населенными пунктами
  Премьер-министр Вьетнама председательствует на очередном онлайн-заседании правительства. Фото: ВИА  
Утром 3 июня в штаб-квартире правительства под председательством премьер-министра Фам Минь Тьиня правительство провело очередное майское онлайн-заседание с населенными пунктами для оценки социально-экономической ситуации, реализации программы социально-экономического восстановления и развития, распределения и выплаты государственного инвестиционного капитала и реализации 3 национальных целевых программ...

Выступая на открытии заседания, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что правительство недавно направило 25 рабочих делегаций на работу с населенными пунктами для стимулирования производства, бизнеса, государственных инвестиций, строительство инфраструктуры, импорт и экспорт... Премьер-министр также попросил членов правительства сосредоточиться на обсуждении и анализе реализованных аспектов, в частности, ограничений, трудностей и проблем в производстве и бизнесе, тем самым наметив решения для преодоления и достижения высоких результатов во втором квартале и в последние месяцы года.

Согласно отчету, представленному на этом заседании, в то время, когда мир сталкивается со многими трудностями, проблемами, социально-экономическая ситуация во Вьетнаме в мае продолжает развиваться очень позитивно, способствуя общему улучшению за первые пять месяцев и создавая импульс для следующих нескольких месяцев. В том числе, макроэкономика продолжала оставаться стабильной, инфляция контролировалась, а основные балансы были обеспечены.

Средний индекс потребительских цен (ИПЦ) за 5 месяцев вырос на 3,55% по сравнению с тем же периодом, продолжив тенденцию к снижению (4 месяца вырос на 3,84%), базовая инфляция продолжала становиться положительной.

Зарегистрированные ПИИ в мае достигли почти 2 млрд. долл. США, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. А за 5 месяцев достигли до 10,86 млрд. долл. США, что составляет 92,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года...

ВИА/ИЖВ

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