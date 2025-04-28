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Премьер-министр Вьетнама председательствовал на официальной церемонии приветствия японского коллеги

В первой половине дня 28 апреля в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь утром председательствовал на официальной церемонии приветствия премьер-министра Японии Исибы Сигэру и его супруги, которые находятся во Вьетнаме с трехдневным официальным визитом.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и его японский коллега Исиба Сигэру обходят строй почетного караула. Фото: ВИA  
Это первый визит премьер-министра Японии во Вьетнам с момента его вступления в должность, а также первый после того, как в ноябре 2023 года отношения двух стран перешли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире.

После церемонии приветствия премьер-министры посетили фотовыставку, рассказывающую о Вьетнаме и его народе, а также о хороших отношениях между Вьетнамом и Японией, которая была организована совместными усилиями Канцелярии правительства и Вьетнамского информационного агентства. Затем лидеры двух стран провели переговоры.

С момента установления дипломатических отношений 21 сентября 1973 года Вьетнам и Япония поддерживают всесторонние и динамичные отношения, демонстрируя внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самодостаточность, диверсификацию и многосторонность международных отношений.

Япония является крупнейшим двусторонним поставщиком официальной помощи в целях развития (ОПР), ведущим партнером по трудовому сотрудничеству, третьим по величине иностранным инвестором и четвертым по величине партнером по торговле и туризму. Объем двусторонней торговли достиг 47,6 млрд долларов США в 2022 году, 44,98 млрд долларов США в 2023 году, 46,2 млрд долларов США в 2024 году и 12 млрд долларов США только в первом квартале 2025 года.

Посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу заявил, что в ходе этого визита лидеры двух стран затронут стратегические области, а Япония продолжит поддерживать Вьетнам в его стремлении к трем стратегическим прорывам: институциональной реформе, развитию инфраструктуры и подготовке человеческих ресурсов - важнейшим столпам на пути Вьетнама к индустриализации и модернизации.

Экономическое сотрудничество будет находиться в центре внимания, обе стороны стремятся улучшить инвестиционный климат, укрепить устойчивость цепочки поставок и расширить доступ к рынкам. Ключевыми темами для обсуждения станут открытие японского рынка для вьетнамского помело и вьетнамского рынка для японского винограда, а также потенциал для дальнейшей торговли такими фруктами, как вьетнамская маракуйя и японский персик.

Обе стороны стремятся создать новые основы для сотрудничества, включая науку и технологии, цифровую трансформацию, «зеленый» переход и новую энергетику. Ожидается, что форум высокого уровня по сотрудничеству под сопредседательством двух премьер-министров будет способствовать прогрессу в этих развивающихся секторах.

Они также будут работать над усилением координации в других потенциальных областях, таких как предотвращение стихийных бедствий, адаптация к изменению климата, защита окружающей среды и сокращение выбросов.

Посол Японии во Вьетнаме Ито Наоки подчеркнул роль Юго-Восточной Азии как динамичного центра роста, а динамичная экономика Вьетнама и его население, превышающее 100 миллионов человек, делают его приоритетом в дипломатической стратегии Японии. Визит также призван укрепить приверженность Японии свободной и открытой Индо-Тихоокеанской зоне, основанной на международном праве.

Ожидается, что поездка японского премьера еще больше укрепит глубоко укоренившуюся дружбу между народами двух стран и заложит прочный фундамент для устойчивого и прочного развития вьетнамско-японских отношений.

ВИА/ИЖВ

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