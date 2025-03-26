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Премьер-министр Вьетнама председательствовал на официальной церемонии приветствия сингапурского коллеги

Утром 26 марта в президентском дворце в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на официальной церемонии приветствия премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга и его супруги.
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь (справа) и его сингапурский коллега Лоуренс Вонг стоят во время исполнения национальных гимнов Вьетнама и Сингапура. Фото: ВИA  
Визит, который состоится 25 и 26 марта, проходит чуть более чем через неделю после визита генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Сингапур, в ходе которого две страны повысили уровень своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства. Это первая официальная поездка Лоуренса Вонга во Вьетнам в должности премьер-министра, направленная на дальнейшую реализацию результатов визита То Лама и углубление двустороннего сотрудничества в рамках вновь созданной структуры.

На церемонии вьетнамские учащиеся преподнесли цветы сингапурским гостям. Премьер-министры двух стран встали на почетную трибуну под звуки национальных гимнов обеих стран, а затем обошли строй почетного караула Вьетнамской народной армии, посмотрели церемониальный парад и представили свои делегации высокого уровня.

После церемонии приветствия лидеры перешли к официальным переговорам. Перед переговорами они посетили фотовыставку, рассказывающую о пейзажах, людях и крепких связях между Вьетнамом и Сингапуром, организованную канцелярией правительства и Вьетнамским информационным агентством. Во время пребывания во Вьетнаме Лоуренс Вонг также планирует встретиться с высшими руководителями партии, государства и Национального собрания Вьетнама, а также принять участие в ряде других мероприятий.

После 52 лет дипломатических отношений вьетнамско-сингапурские связи находятся на исключительном этапе роста, особенно после недавнего визита главы вьетнамской партии в Сингапур. Политическое доверие продолжает укрепляться, а экономическое и инвестиционное сотрудничество остается активным. Две страны часто обмениваются делегациями высокого уровня и тесно сотрудничают на региональных и международных форумах. За последние три десятилетия более 21 000 вьетнамских чиновников среднего и высшего звена приняли участие в учебных мероприятиях в рамках Сингапурской программы сотрудничества. Кроме того, вьетнамская община в Сингапуре в настоящее время насчитывает около 20 000 человек.

ВИА/ИЖВ

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