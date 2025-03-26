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Премьер-министр Вьетнама председательствовал на официальной церемонии приветствия сингапурского коллеги
На церемонии вьетнамские учащиеся преподнесли цветы сингапурским гостям. Премьер-министры двух стран встали на почетную трибуну под звуки национальных гимнов обеих стран, а затем обошли строй почетного караула Вьетнамской народной армии, посмотрели церемониальный парад и представили свои делегации высокого уровня.
После церемонии приветствия лидеры перешли к официальным переговорам. Перед переговорами они посетили фотовыставку, рассказывающую о пейзажах, людях и крепких связях между Вьетнамом и Сингапуром, организованную канцелярией правительства и Вьетнамским информационным агентством. Во время пребывания во Вьетнаме Лоуренс Вонг также планирует встретиться с высшими руководителями партии, государства и Национального собрания Вьетнама, а также принять участие в ряде других мероприятий.
После 52 лет дипломатических отношений вьетнамско-сингапурские связи находятся на исключительном этапе роста, особенно после недавнего визита главы вьетнамской партии в Сингапур. Политическое доверие продолжает укрепляться, а экономическое и инвестиционное сотрудничество остается активным. Две страны часто обмениваются делегациями высокого уровня и тесно сотрудничают на региональных и международных форумах. За последние три десятилетия более 21 000 вьетнамских чиновников среднего и высшего звена приняли участие в учебных мероприятиях в рамках Сингапурской программы сотрудничества. Кроме того, вьетнамская община в Сингапуре в настоящее время насчитывает около 20 000 человек.