Премьер-министр Вьетнама председательствовал на официальной церемонии приветствия российской коллеги

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь (слева) и премьер-министр России Михаил Владимирович Мишустин обходят строй почетного караула Вьетнамской народной армии на официальной церемонии приветствия. Фото: ВИA Эта поездка является первым визитом премьер-министра Мишустина во Вьетнам и первым официальным визитом высокопоставленного иностранного лидера в эту страну в 2025 году.

В ходе церемонии лидеры двух стран отдали честь государственным флагам обеих стран, обошли строй почетного караула Вьетнамской народной армии и представили членов своих делегаций высокого уровня.

После церемонии приветствия они осмотрели фотовыставку, рассказывающую о пейзажах, людях и двусторонних отношениях между странами. Выставка была организована совместными усилиями Канцелярии правительства и Вьетнамского информационного агентства. Затем премьер-министры двух стран провели переговоры.

Визит проходит в преддверии празднования 75-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Россией (30 января 1950 года - 2025 год), в рамках которого Вьетнам и Россия продолжают укреплять свое всеобъемлющее стратегическое партнерство. Ожидается, что, опираясь на давние и плодотворные отношения, визит будет способствовать еще более тесному и эффективному сотрудничеству, прокладывая путь к многообещающему будущему для обеих сторон. В ходе дискуссий будет проведен обзор двустороннего сотрудничества, найдены пути решения существующих проблем, а также представлена обновленная информация о ключевых совместных проектах, в частности в области энергетики и промышленности. Обе стороны намерены определить возможности для расширения партнерства в потенциальных секторах, создавая импульс для развития отношений в этом году и в будущем.

Их политические отношения, основанные на крепкой дружбе между лидерами и народами двух стран, отличаются высокой степенью доверия, частыми обменами делегациями и контактами на всех уровнях. Кроме того, стороны поддерживают механизм Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также тесно сотрудничают на многосторонних форумах и в международных организациях.

Двусторонняя торговля стремительно растет, особенно после того, как в октябре 2016 года официально вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом. Двусторонняя торговля выросла с 3,63 млрд долларов США в 2023 году до 4,57 млрд долларов США в прошлом году.

По состоянию на ноябрь 2024 года у России было 199 инвестиционных проектов во Вьетнаме с общим зарегистрированным капиталом около 990 млн долларов США, занимая 26-е место среди 147 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам. С другой стороны, Вьетнам имел 16 действующих инвестиционных проектов в России с общим зарегистрированным капиталом в 1,6 миллиарда долларов США, занимая 4-е место среди 81 страны и территории, инвестирующих в Россию.

В настоящее время в России проживает около 60 000 вьетнамцев.