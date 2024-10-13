Премьер-министр Вьетнама председательствовал на официальной церемонии приветствия китайского премьера

Это первый официальный визит Ли во Вьетнам в его новой должности, а также первый визит китайского премьера за последние 11 лет. Он проходит в то время, когда обе страны готовятся к празднованию 75-летия установления двусторонних дипломатических отношений в 2025 году, а также после важных визитов высокопоставленных лидеров.



Ожидается, что визит будет способствовать интенсивному, практическому и всестороннему укреплению отношений между двумя партиями и странами, отвечая чаяниям и общим интересам народов двух стран, во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

Премьер-министры двух стран обошли строй почетного караула, а затем посетили выставку, рассказывающую о Вьетнаме и его народе, а также о процветающих отношениях между двумя странами, организованную совместно Канцелярией правительства и Вьетнамским информационным агентством, после чего провели переговоры.

Ранее, сразу после прибытия в Ханой 12 октября, Ли встретился с генеральным секретарем ЦК КПВ, президентом государства То Ламом. В ходе своего визита китайский премьер планирует встретиться с председателем Национального собрания Чан Тхань Маном, а также вместе с премьер-министром Фам Минь Тьинем принять участие во вьетнамско-китайском бизнес-форуме и некоторых других мероприятиях.

Поездка проходит в контексте подготовки к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами (18 января 1950 года - 2025 год), а также после государственных визитов высокопоставленных руководителей двух стран.

Данный визит является продолжением традиции обменов на высоком уровне между двумя партиями и двумя странами и имеет большое значение для дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства, продвижения строительства вьетнамско-китайского сообщества общего будущего, имеющего стратегическое значение в направлении «шести основных целей».

Китай постоянно является крупнейшим торговым партнером Вьетнама и вторым по величине экспортным рынком страны. Вьетнам - крупнейший торговый партнер Китая в АСЕАН и 5-й по величине торговый партнер Китая в мире. Двусторонняя торговля достигнет 171,9 миллиарда долларов США в 2023 году и 148,6 миллиарда долларов США за первые девять месяцев 2024 года.

В 2023 году объем китайских инвестиций во Вьетнам достиг 4,47 млрд долларов США, в рамках которых было реализовано 707 проектов, что позволило Китаю занять 4-е место среди крупнейших инвесторов во Вьетнаме по размеру зарегистрированного капитала и самое большое количество проектов. За первые девять месяцев 2024 года Китай стал вторым по величине иностранным инвестором во Вьетнаме с зарегистрированным капиталом в размере 3,2 миллиарда долларов США, что составило 13 % от общего объема ПИИ во Вьетнаме. К августу 2024 года Китай инвестировал во Вьетнам 29 миллиардов долларов США, заняв 6-е место среди 148 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам с более чем 4800 проектами.