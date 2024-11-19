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Премьер-министр Вьетнама предлагает три стратегические гарантии для глобального искоренения бедности
Из разоренной войной и обнищавшей страны, сильно пострадавшей от почти 40-летних войн и 30-летнего эмбарго, Вьетнам поставил перед собой амбициозные цели по многомерному и всестороннему сокращению бедности, решая проблемы здравоохранения, образования, жилья, чистой воды и среды обитания. В результате страна Юго-Восточной Азии достигла Целей развития тысячелетия ООН на десять лет раньше запланированного срока, сократив уровень бедности с более чем 58 % в начале 1990-х годов до примерно 1,9 % в 2024 году. Вьетнам стал одним из ведущих мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции, особенно риса.
Подтверждая решимость Вьетнама ликвидировать все временные и ветхие дома по всей стране в 2025 году, на пять лет раньше намеченного срока, Фам Минь Тьинь поделился тремя ключевыми уроками, извлеченными из успехов Вьетнама в борьбе с бедностью, а именно: воздерживаться от чисто экономического роста в ущерб социальному обеспечению, прогрессу, равенству и охране окружающей среды; придавая особое значение к продовольственной безопасности и превращению сельского хозяйства в основу экономики; к тому, чтобы ставить людей в центр и уделять приоритетное внимание инвестициям в людей, а также развивать высококачественные человеческие ресурсы, связанные с наукой, технологиями и инновациями.
Опираясь на эти уроки, он предложил три стратегические гарантии для стимулирования глобальных усилий по искоренению бедности.
Во-первых, он подчеркнул, что обеспечение мира, стабильности и сотрудничества в целях развития является необходимым условием для искоренения бедности и достижения инклюзивного роста. По его словам, саммит G20 должен взять на себя ведущую роль в продвижении мира, стабильности и сотрудничества в области развития, избегая политизации науки и технологий, а также вопросов развития, особенно в сфере торговли, сельского хозяйства и продовольственной безопасности.
Во-вторых, он подчеркнул необходимость создания эффективной, стабильной, адаптируемой и устойчивой к изменению климата глобальной агропродовольственной системы в качестве долгосрочной основы. Он призвал G20 ускорить передачу технологий, обеспечить техническую помощь, льготное финансирование и разумное управление для развивающихся и менее развитых стран при переходе к зеленому и устойчивому сельскому хозяйству. Кроме того, он призвал оказать поддержку в обеспечении цепочек поставок продовольствия в страны с низким уровнем дохода.
В-третьих, необходимо обеспечить инвестиции в людей, при этом образование, обучение и социальное обеспечение должны стать ключевыми приоритетами для построения гармоничного, инклюзивного и устойчивого общества, а люди должны быть в центре внимания как субъект, цель, движущая сила и важный ресурс для устойчивого развития, сказал Фам Минь Тьинь. Он также подчеркнул необходимость определения приоритетности ресурсов и разработки практической, осуществимой и эффективной политики по искоренению голода и сокращению бедности, чтобы «никто не остался позади».
Премьер-министр процитировал высказывание покойного президента Хо Ши Мина «Солидарность непобедима» и подтвердил, что Вьетнам обязуется придерживаться многостороннего подхода, поддерживать тесную международную солидарность и активно содействовать глобальным усилиям по ликвидации голода и достижению устойчивого развития.
Он подчеркнул готовность Вьетнама делиться своим опытом и сотрудничать со странами G20 и международными организациями в реализации программ Юг-Юг и трехсторонних программ по обеспечению продовольственной безопасности и борьбе с бедностью в мире. Его выступление получило широкую поддержку и одобрение со стороны присутствующих стран.
В этом году саммит G20 стал крупнейшим в истории: в нем приняли участие 21 член G20, 19 приглашенных стран и 15 ключевых международных организаций. В центре дискуссий были вопросы искоренения бедности, содействия инклюзивному развитию и усиления финансовой поддержки стран с низким уровнем дохода для реализации эффективных проектов по сокращению бедности и устойчивому развитию. Лидеры также обсудили способы помочь развивающимся странам использовать возможности цифрового, «зеленого» и интеллектуального развития.
Саммит подчеркнул необходимость решения проблемы глобального неравенства, включая гендерное и расовое неравенство, а также оказания поддержки уязвимым сообществам в сокращении разрыва в благосостоянии. Лидеры подчеркнули важность реформирования глобальных институтов для решения текущих проблем на основе многосторонних решений.
18 ноября во второй половине дня премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в заседании на тему «Реформирование институтов глобального управления» в соответствии с призывом Бразилии к действиям во время ее председательства в G20. Вьетнам, как активная развивающаяся страна, выразил решительную поддержку созданию более справедливых и эффективных механизмов глобального управления.
Саммит G20 2024 продолжится 19 ноября и будет посвящен вопросам устойчивого развития и энергетического перехода. Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступит с речью на этой ключевой сессии.