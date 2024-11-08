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Премьер-министр Вьетнама предлагает пути укрепления сотрудничества в рамках CLMV

Премьер-министр Фам Минь Тьинь представил видение будущего сотрудничества Камбоджи - Лаоса - Мьянмы - Вьетнама (CLMV), выдвинув ряд предложений, направленных на создание динамичного региона устойчивого развития.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает участие в 11-м саммите CLMV в городе Куньмин, Китай, 7 ноября. Фото: ВИA  

Выступая 7 ноября на 11-м саммите CLMV в городе Куньмин китайской провинции Юньнань, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что страны CLMV обладают беспрецедентными преимуществами, когда мир переходит к эре коммуникаций и инноваций. Однако они также сталкиваются с многочисленными трудностями и проблемами в плане капитала и человеческих ресурсов, а также с риском отставания, если они не смогут своевременно внедрять инновации.

Он подчеркнул, что только солидарность и сотрудничество могут помочь четырем странам преодолеть трудности и построить динамичный регион устойчивого развития CLMV.

Он призвал вновь набраться решимости и обеспечить все более эффективное и практичное сотрудничество стран-участниц CLMV, чтобы создать экономический регион CLMV, отличающийся развитием, устойчивостью и высокой конкурентоспособностью.

По его словам, для достижения этой цели странам необходимо более решительно реализовывать Рамочную программу развития CLMV и сосредоточиться на приоритетных проектах, выразив надежду, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будет уделять больше внимания и использовать свое центральное место в субрегиональном сотрудничестве по Меконгу, включая механизм CLMV.

Премьер-министр призвал страны-члены выбрать наиболее целесообразные направления сотрудничества, которые не только отражают развивающиеся тенденции, но и дополняют другие субрегиональные механизмы Меконга, в частности, стратегия экономического сотрудничества в бассейнах рек Иравади-Чаупхрая-Меконг (ACMECS) и субрегион Большого Меконга (GMS).

Назвав создание высококвалифицированной рабочей силы критически важным для развития сотрудничества стран-участниц CLMV, он призвал разработать общую стратегию развития человеческих ресурсов с учетом потребностей четырех стран. Он предложил экспертам из стран-участниц CLMV сотрудничать в рамках программ обучения, направленных на повышение интеллектуального уровня и квалификации рабочей силы.

Глава правительства подчеркнул приверженность Вьетнама идее образования и подтвердил продолжение программы стипендий для стран-участниц ВМС, которая предоставляет камбоджийским, лаосским и мьянманским студентам возможность учиться и проводить исследования во Вьетнаме с момента ее создания на 4-м саммите ВМС в ноябре 2008 года.

Кроме того, внутренние ресурсы являются основополагающими, долгосрочными и решающими, в то время как внешние ресурсы имеют решающее значение для прорывов, отметил он, призвав к более активному участию бизнес-сообщества и партнеров по развитию в разработке и реализации проектов сотрудничества.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь также призвал Секретариат АСЕАН тесно сотрудничать с членами CLMV для реформирования распределения ресурсов на проекты и программы сотрудничества таким образом, чтобы больше внимания уделялось таким новым областям, как цифровая трансформация, зеленый переход, умное сельское хозяйство и реагирование на изменение климата.

Приверженность Вьетнама сотрудничеству в рамках CLMV непоколебима, и страна будет продолжать делать все возможное для углубления традиционной дружбы, дружественного соседства и взаимовыгодных отношений между четырьмя странами. «Вместе мы сможем добиться прогресса и процветания в эту новую эру развития», - заявил он.

Экономические перспективы стран CLMV многообещающие: рост экономики прогнозируется на уровне 4,6% в 2024 году и 4,7% в 2025 году. Объем их двусторонней торговли превысил 769 миллиардов долларов США, что составляет 21,8 % от общего объема торговли АСЕАН.

Делегаты договорились усилить сотрудничество в области инфраструктурных связей, содействия торговле и инвестициям, туризма, человеческих ресурсов и развития внутрирегионального энергетического рынка. Они также заявили о своей приверженности устойчивому и эффективному управлению водными ресурсами, стимулированию разумного сельскохозяйственного производства и переходу на устойчивые энергетические решения.

В завершение саммита лидеры утвердили совместное заявление и засвидетельствовали передачу председательства в сотрудничестве CLMV от Мьянмы к Вьетнаму.


ВИА/ИЖВ

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