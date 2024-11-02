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Премьер-министр Вьетнама посетил промышленный город Рас-Лаффан и завершил поездку в Катар
Основанный в 1996 году, он первоначально занимался хранением и переработкой природного газа с Северного месторождения. Со временем растущий спрос превратил Рас-Лаффан в крупную промышленную зону с расширяющимися мощностями по производству СПГ.
В настоящее время на территории комплекса работают 13 крупных корпораций и компаний газового сектора. Наряду с промышленными объектами в Рас-Лаффане расположены такие высококачественные инфраструктурные объекты Катара, как центр подготовки специалистов по чрезвычайным ситуациям и безопасности, судостроительная верфь Эрхама бин Джабер аль-Джалама и больница Рас-Лаффана.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил инновационное мышление, стратегическое видение и опыт Катара в создании искусственного залива и специализированного промышленного комплекса.
Поскольку Вьетнам, обладающий 3000-километровой береговой линией, развивает крупные морские порты, премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Катару и, в частности, компании Qatar Energy сотрудничать, инвестировать и помогать стране финансовой помощью, передачей технологий, подготовкой кадров и управленческим опытом в развитии подобных индустриальных парков.
Это было последнее мероприятие главы правительства во время его поездки на Ближний Восток с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), участием в 8-м форуме «Инвестиционная инициативыа будущего» и рабочей поездкой в Саудовскую Аравию, а также официальным визитом в Катар.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь, его супруга и делегация Вьетнама высокого уровня покинули Доху и вернулись домой в полдень того же дня.