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Премьер-министр Вьетнама посетил промышленный город Рас-Лаффан и завершил поездку в Катар

1 ноября премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь посетил промышленный город Рас-Лаффан, инвестируемый корпорацией Qatar Energy, расположенный в 80 километрах к северо-востоку от Дохи, прежде чем завершить свой официальный визит в ближневосточную страну.
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация посетили промышленный город Рас Лаффан, инвестированный компанией Qatar Energy, 1 ноября. Фото: ВИA  
В промышленном комплексе расположены крупные нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие предприятия, в том числе ORYX GTL, Pearl GTL и Dolphin. Рас-Лаффан, окруженный искусственной бухтой площадью 4500 гектаров, является основным центром производства сжиженного газа в Катаре и крупнейшим в мире экспортным объектом по сжижению природного газа.

Основанный в 1996 году, он первоначально занимался хранением и переработкой природного газа с Северного месторождения. Со временем растущий спрос превратил Рас-Лаффан в крупную промышленную зону с расширяющимися мощностями по производству СПГ.

В настоящее время на территории комплекса работают 13 крупных корпораций и компаний газового сектора. Наряду с промышленными объектами в Рас-Лаффане расположены такие высококачественные инфраструктурные объекты Катара, как центр подготовки специалистов по чрезвычайным ситуациям и безопасности, судостроительная верфь Эрхама бин Джабер аль-Джалама и больница Рас-Лаффана.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил инновационное мышление, стратегическое видение и опыт Катара в создании искусственного залива и специализированного промышленного комплекса.

Поскольку Вьетнам, обладающий 3000-километровой береговой линией, развивает крупные морские порты, премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Катару и, в частности, компании Qatar Energy сотрудничать, инвестировать и помогать стране финансовой помощью, передачей технологий, подготовкой кадров и управленческим опытом в развитии подобных индустриальных парков.

Это было последнее мероприятие главы правительства во время его поездки на Ближний Восток с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), участием в 8-м форуме «Инвестиционная инициативыа будущего» и рабочей поездкой в Саудовскую Аравию, а также официальным визитом в Катар.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, его супруга и делегация Вьетнама высокого уровня покинули Доху и вернулись домой в полдень того же дня.

ВИА/ИЖВ

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Премьер-министр Фам Минь Тьинь вернулся в Ханой, успешно завершив визиты в три страны Ближнего Востока

1 ноября вечером премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация вернулись в Ханой, завершив официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), участие в 8-м форуме «Инвестиционная инициатива будущего» (ИИБ) и рабочую поездку в Саудовскую Аравию, а также официальный визит в Катар.
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