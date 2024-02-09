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Премьер-министр Вьетнама посетил больницу Вьетдык и Центральную детскую больницу

8 февраля в Ханое по случаю наступающего Тэта премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил больницу Вьетдык и Центральную детскую больницу, поздравил их сотрудников с наступающим Новым годом.
Премьер-министр выражает свое сочувствие больным в больницы Вьетдык. фото: ВИА    
Премьер-министр Вьетнама высоко оценил ответственность врачей и медицинских работников в больницах, которые жертвуют собой ради общей радости страны. Он также выразил свое сочувствие больным и их родственникам.

Глава правительства отметил, что в 2023 году под руководством партии, при участии всей политической системы и сопровождении населения, деловых кругов и международных друзей, Вьетнам достиг многих важных результатов в разных областях. В общие достижения страны внес важный вклад сектор здравоохранения.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил желание, чтобы врачи и медицинские работники больниц неуклонно повышали свою профессиональную квалификацию, содействовали проведению научных исследований, цифровой трансформации и др. для повышения качества медицинского обследования и лечения.

Глава правительства обратился к местным властям, компетентным органам с просьбой строго контролировать запрет на запуск и транспортировку петард, чтобы ограничить травмы. Органы прессы должны активно пропагандировать запрет на запуск петард, что может стать причиной несчастных случаев.

ИЖВ/ВИА

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