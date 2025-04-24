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Премьер-министр Вьетнама поручил решительно реализовать меры по обеспечению электроснабжения
Прогнозируется, что в 2025 году потребление электроэнергии вырастет на 12,2 % по сравнению с 2024 годом (в 2024 году — на 10,1 % по сравнению с 2023 годом), а максимальная общенациональная нагрузка достигнет 54 510 МВт (рост на 11,3 % по сравнению с 48 950 МВт в 2024 году). В связи с этим, чтобы своевременно удовлетворить спрос на электроэнергию в пиковые месяцы 2025 года (май, июнь, июль) и в будущем, не допустив перебоев с электроснабжением ни при каких условиях, Премьер-министр поручил:
Министрам промышленности и торговли, финансов, сельского хозяйства и охраны окружающей среды, председателям народных комитетов провинций и городов центрального подчинения, а также председателям и генеральным директорам корпораций — Электроэнергетической корпорации Вьетнама (EVN), Вьетнамская национальная промышленная и энергетическая корпорация (PVN), Вьетнамской корпорации угля и полезных ископаемых (TKV), Восточно-Северной корпорации — строго и полноценно реализовать правительственные резолюции, директивы, депеши и управленческие документы Премьер-министра, особенно Директиву № 01/CT-TTg от 3 января 2025 года и План электроснабжения и эксплуатации национальной энергосистемы на 2025 год; усилить государственное управление, активизировать контроль и надзор за реализацией проектов, ускорить ввод в эксплуатацию энергетических объектов в зоне ответственности — с целью гарантии достаточного электроснабжения в пиковые месяцы 2025 года и в последующий период.
Министр промышленности и торговли должен незамедлительно приступить к реализации скорректированного Плана развития электроэнергетики VIII, своевременно утвердить План его реализации, чтобы обеспечить выполнение поставленных задач и завершить работу до 10 мая 2025 года. Он несет полную ответственность перед Правительством и Премьер-министром за обеспечение электроэнергией производственной и бытовой деятельности.
Что касается проектов источников энергии: необходимо сосредоточить усилия на ускорении реализации ключевых энергетических проектов, включённых в план. В частности: ввести в эксплуатацию ТЭС Ньончач-3 в июне 2025 года, ТЭС Ньончач-4 — в августе 2025 года; подключить к сети энергоблок № 1 ТЭС Куангчач-1 до 2 сентября 2025 года; ввести в эксплуатацию энергоблок № 1 расширенной ГЭС Хоабинь в августе 2025 года, а блок № 2 — в октябре 2025 года.
Что касается проектов по передаче электроэнергии: необходимо обеспечить своевременную реализацию проектов по строительству ЛЭП, принять срочные меры по развитию систем передачи и импорту электроэнергии, включая проекты ЛЭП 500 кВ Лаокай — Виньйен, Хайфонг — Тхайбинь, Тхануен — Лаокай с завершением до 2 сентября 2025 года.
Срочно внедрить механизмы прямой покупки и продажи электроэнергии в соответствии с Постановлением № 57/2025/NĐ-CP от 3 марта 2025 года, обеспечив прозрачность, конкуренцию и соответствие дорожной карте конкурентного электроэнергетического рынка. Осуществить руководство, мониторинг и стимулирование организаций и частных лиц к эффективному развитию солнечной генерации на крышах для собственного потребления в соответствии с Постановлением № 58/2025/NĐ-CP от той же даты.
Министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды координирует деятельность с соответствующими министерствами, ведомствами и местными органами власти, а также возглавляет руководство владельцами гидроэнергетических водохранилищ по расчёту и разработке конкретных планов водоотбора для нужд сельского хозяйства. При этом приоритет должен быть отдан максимально возможному резервированию воды для выработки электроэнергии в пиковый период, а также активному внедрению мер по экономному использованию воды.
Министр финансов обязан направить усилия на контроль и руководство деятельностью корпораций EVN, TKV и PVN в целях укрепления эффективного взаимодействия, обеспечения надлежащего исполнения договоров купли-продажи электроэнергии, поставок угля и газа. Всё это должно осуществляться во имя национальных интересов — с недопущением злоупотреблений, коррупции и расточительства. Министр также несёт ответственность за руководство и оперативное устранение возможных аварий и сбоев в работе энергетических объектов EVN, PVN и TKV, а также за обеспечение их стабильной эксплуатации.