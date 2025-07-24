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Премьер-министр Вьетнама поручает срочно устранить трудности для проектов возобновляемой энергетики
10 декабря 2024 года правительство приняло Резолюцию № 233/NQ-CP, направленное на устранение препятствий для проектов возобновляемой энергетики, в котором Министерство промышленности и торговли было поручено исследовать и пересмотреть трудности и проблемы для их своевременного решения, чтобы избежать негативных последствий или расточительства. Министерство также разработало план по реализации этой Резолюции.
Премьер-министр поручил государственным органам и руководителям местных властей, а также министерствам и ведомствам срочно решить проблемы и трудности, связанные с проектами возобновляемой энергетики. Каждый орган, отрасль и местная власть должны нести ответственность за выполнение своих задач в рамках своих полномочий, обеспечивая полноту, точность и своевременность информации, содержания и сроков отчетности и предложений, что будет способствовать мобилизации ресурсов для экономики и решению проблем бизнеса и местных властей.
Председатель НК провинции Ламдонг отвечает за руководство реализацией и завершение устранения трудностей и препятствий для проектов в области ветро- и солнечной энергетики, которые пересекаются с планированием зонирования для разведки, добычи, переработки и использования титановой руды, национального резерва титановых минералов (ранее относившегося к провинции Биньтхуан), а также проектов, пересекающихся с планированием добычи бокситовых руд (ранее относившегося к провинции Дакнонг). Результаты урегулирования должны быть представлены для завершения до 25 июля 2025 года.
Председатель НК провинции Даклака должен руководить решением проблем проекта солнечной электростанции Лонгтхань 1. Результаты должны быть представлены до 25 июля 2025 года.
Председатели НК провинций: Донгнай, Ламдонг, Кханьхоа, Хошимин и Даклак должны решить вопросы, связанные с земельными процедурами для 40 проектов ветряных и солнечных электростанций, включая увеличение площади земель, аренду земли, изменение целевого назначения земли, и предоставить отчет до 25 июля 2025 года.
Председатели НК провинций: Донгнай, Виньлонг, Донгтхап, Канто, Футхо, Хошимин, Кханьхоа, Ламдонг, Даклак должны определить землю для создания солнечных ферм на сельскохозяйственных и лесных землях с большой мощностью и предоставить отчет до 25 июля 2025 года.
Генеральный директор EVN должен решить вопросы, связанные с ценой на электроэнергию для солнечных ферм на сельскохозяйственных и лесных землях, и предоставить отчет до 25 июля 2025 года.
В отношении вопросов FIT (тарифов на покупку энергии) для проектов ветряных и солнечных электростанций, Министерство промышленности и торговли и EVN проведут пересмотр и предложат решение, предоставив отчет правительству до 25 июля 2025 года.
Министерство сельского хозяйства и окружающей среды совместно с Министерством промышленности и торговли и местными властями проведет пересмотр и решение вопросов по минералогическому планированию, водным ресурсам и изменениям назначения земель и должно завершить это до 25 июля 2025 года, а затем представить отчет премьер-министру о проблемах, выходящих за рамки их полномочий.
Министерство промышленности и торговли будет настоятельно просить ведомства и местные органы власти периодически отчитываться о результатах реализации. Аппарат Правительства будет контролировать и стимулировать выполнение задач, указанных в этой Депеше.