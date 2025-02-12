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Премьер-министр Вьетнама попросил облегчить передачу технологий для содействия развитию

11 февраля в Ханое, премьер-министр Фам Минь Тьинь, председательствуя на конференции, подчеркнул важность задачи развития научных технологий, инноваций и качественной рабочей силы, отметив, что они являются важнейшими факторами реструктуризации экономики, повышения производительности труда и конкурентоспособности в современном быстро меняющемся мире.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на конференции. Фото: ВИA  
В своем обращении премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил соответствующие министерства и правительственную канцелярию собрать отзывы о мероприятии, чтобы предложить проект директивы для этих национальных усилий.

Научные технологии, инновации, цифровая трансформация и повышение качества рабочей силы - это объективные требования, стратегический выбор и главные приоритеты, сказал он, добавив, что они должны быть сосредоточены вокруг людей и бизнеса, делая их основными движущими силами процесса.

Он рассказал о достижениях Вьетнама в этих областях, подчеркнув, как они способствовали экономическому развитию всех секторов, включая сельское хозяйство.

Ссылаясь на содержание резолюции о прорывах в развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, а также на план действий правительства по реализации резолюции, премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал министерства, ведомства, местные органы власти, научно-исследовательские институты, университеты и предприятия сосредоточиться на девяти поставленных перед ними задачах и решениях. Любые соответствующие институциональные, процедурные и политические «узкие места» должны быть устранены ко второму кварталу этого года, подчеркнул он.

Премьер-министр также изложил планы по ускорению развития критической инфраструктуры, охватывающей цифровые, информационные технологии, транспорт, здравоохранение, образование, спорт, энергетику, культуру и развлечения, которые должны быть интегрированы с созданием инновационных центров и диверсификацией внутренних и внешних ресурсов, включая государственные, частные и общественные вклады, добавив, что это должно быть сделано через государственно-частное партнерство, кредиты и государственные облигации.

Глава правительства распорядился провести масштабную реорганизацию системы образования на всех уровнях, от средней школы до университетов и аспирантуры, чтобы вырастить контингент специалистов и углубить их знания. Это включает в себя расширение внутренних и международных учебных курсов, а также создание механизмов для привлечения лучших талантов.

Он приказал внедрить «умное управление», чтобы оптимизировать управление, устранить бюрократические процессы и способствовать децентрализации с разделением полномочий и соответствующим распределением ресурсов.

Поблагодарив иностранные технологические корпорации за их вклад в развитие Вьетнама, премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал содействовать передаче технологий, особенно основных и фундаментальных, для стимулирования развития в приоритетных секторах.

Министерства, ведомства, местные органы власти, научно-исследовательские институты, университеты, предприятия и ученые, исходя из своих функций, задач и обязанностей, должны тесно сотрудничать, сказал он, добавив, что, ставя национальные интересы превыше всего, они должны придерживаться принципов честной конкуренции, эффективной координации, взаимной выгоды и разделения рисков.

Представители таких технологических групп, как Google, Nvidia и Samsung, пообещали поддержать развитие во Вьетнаме технологий больших данных и искусственного интеллекта, предложив бесплатные курсы и материалы для вьетнамских студентов.

В прошлом году Вьетнам занял 44-е место из 133 стран и территорий в Глобальном индексе инноваций (GII), став идеальным местом для проведения международных мероприятий, связанных с инновациями и стартапами.

ИЖВ/ВИА

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