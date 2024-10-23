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Премьер-министр Вьетнама отправляется на расширенный саммит БРИКС в Россию

23 октября утром премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и высокопоставленная делегация отправились из Ханоя на расширенный саммит БРИКС в Казань по приглашению президента Владимира Путина, председателя БРИКС 2024.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь отбывает из Ханоя на расширенный саммит БРИКС в России утром 23 октября. Фото: ВИA  
Премьер-министра сопровождают заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Буй Тхань Шон, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, другие высокопоставленные чиновники из ключевых министерств и ведомств, а также посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой.

В саммите, который проходит 23-24 октября и станет ключевым событием в рамках сотрудничества между БРИКС и развивающимися странами, примут участие лидеры государств-членов и более 30 приглашенных стран, включая развивающиеся государства с разных континентов и ряд международных организаций.

В этом году в рамках саммита пройдет пленарное заседание на тему «БРИКС и Глобальный Юг: Совместное строительство лучшего мира». Лидеры обсудят решения по ускорению экономического роста, расширению экономических связей между странами БРИКС и Глобального Юга, а также укреплению сотрудничества в решении глобальных проблем. В центре внимания будут такие новые факторы роста, как цифровая экономика, «зеленая» экономика, циркулярная экономика, научные технологии и инновации.

Кроме того, в центре обсуждения будет создание сбалансированной, эффективной и инклюзивной экосистемы глобального управления, которая повысит роль и голос развивающихся стран.

Участие премьер-министра Фам Минь Тьиня в саммите - важный шаг в реализации последовательной внешней политики Вьетнама, направленной на независимость, самодостаточность, многосторонность и диверсификацию внешних отношений, на то, чтобы быть другом, надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества, а также на продвижение и возвышение многосторонней дипломатии.

В нем решительно подтверждается проактивный, активный и ответственный дух Вьетнама в решении глобальных проблем; подчеркивается приверженность страны продвижению многосторонности, глобальной солидарности и верховенства закона, а также возвышению голоса развивающихся стран в поддержку глобального мира, сотрудничества и развития.

Участие Вьетнама в обсуждении актуальных глобальных проблем с крупнейшими и развивающимися экономиками еще больше подтверждает его позицию, роль и авторитет, создавая образ миролюбивой, склонной к сотрудничеству, динамичной и инновационной страны. Благодаря этому мероприятию Вьетнам продолжит углублять свое сотрудничество с Россией и другими странами.

ВИА/ИЖВ

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