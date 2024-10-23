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Премьер-министр Вьетнама отправляется на расширенный саммит БРИКС в Россию
В саммите, который проходит 23-24 октября и станет ключевым событием в рамках сотрудничества между БРИКС и развивающимися странами, примут участие лидеры государств-членов и более 30 приглашенных стран, включая развивающиеся государства с разных континентов и ряд международных организаций.
В этом году в рамках саммита пройдет пленарное заседание на тему «БРИКС и Глобальный Юг: Совместное строительство лучшего мира». Лидеры обсудят решения по ускорению экономического роста, расширению экономических связей между странами БРИКС и Глобального Юга, а также укреплению сотрудничества в решении глобальных проблем. В центре внимания будут такие новые факторы роста, как цифровая экономика, «зеленая» экономика, циркулярная экономика, научные технологии и инновации.
Кроме того, в центре обсуждения будет создание сбалансированной, эффективной и инклюзивной экосистемы глобального управления, которая повысит роль и голос развивающихся стран.
Участие премьер-министра Фам Минь Тьиня в саммите - важный шаг в реализации последовательной внешней политики Вьетнама, направленной на независимость, самодостаточность, многосторонность и диверсификацию внешних отношений, на то, чтобы быть другом, надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества, а также на продвижение и возвышение многосторонней дипломатии.
В нем решительно подтверждается проактивный, активный и ответственный дух Вьетнама в решении глобальных проблем; подчеркивается приверженность страны продвижению многосторонности, глобальной солидарности и верховенства закона, а также возвышению голоса развивающихся стран в поддержку глобального мира, сотрудничества и развития.
Участие Вьетнама в обсуждении актуальных глобальных проблем с крупнейшими и развивающимися экономиками еще больше подтверждает его позицию, роль и авторитет, создавая образ миролюбивой, склонной к сотрудничеству, динамичной и инновационной страны. Благодаря этому мероприятию Вьетнам продолжит углублять свое сотрудничество с Россией и другими странами.