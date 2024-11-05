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Премьер-министр Вьетнама отправляется в Китай на саммиты GMS, ACMECS, CLMV

5 ноября премьер-министр Фам Минь Тьинь и сопровождающие его лица отправились из Ханоя на 8-й саммит субрегиона Большого Меконга (GMS) в Китай по приглашению китайского премьера Ли Цяня.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь 5 ноября отправляется из Ханоя на 8-й саммит субрегиона Большого Меконга в Китае по приглашению китайского премьера Ли Цяня. Фото: ВИA  
Его поездка в Китай с 5 по 8 ноября также включает участие в 10-м саммите по стратегии экономического сотрудничества между странами бассейна рек Иравади, Чаупхрая и Меконг (ACMECS) и 11-м саммите по сотрудничеству между Камбоджей, Лаосом, Мьянмой и Вьетнамом (CLMV), а также в рабочих сессиях.

Премьер-министра сопровождают министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоан, министр науки и технологий Хиюнь Тхань Дат, генеральный инспектор государственной инспекции Доан Хонг Фонг, министр, председатель Комитета по делам этнических меньшинств Хау А Лень, секретарь парткома провинции Лай Чау Жанг Пао Ми, секретарь парткома провинции Дьенбьен Чан Куок Кыонг, секретарь парткома провинции Каобанг Чан Хонг Минь, генеральный директор «Голоса Вьетнама» До Тиен Ши, заместитель министра национальной обороны генерал-полковник Хоанг Суан Чиен, заместитель министра общественной безопасности генерал-лейтенант Ле Ван Туен, заместитель заведующего канцелярией правительства Нгуен Ши Хиеп, посол Вьетнама в Китае Фам Сао Май и генеральный консул Вьетнама в Куньмине (Китай)

Это первые очные мероприятия высокого уровня механизмов GMS, ACMECS и CLMV с 2018 года. Вьетнам рассматривает эти платформы сотрудничества как стратегические возможности для установления контактов с ведущими значимыми партнерами и усиления международной поддержки развития субрегиона Меконга.

Активное и инициативное участие Вьетнама в этих механизмах отражает его стремление вносить вклад в общие интересы региона, повышать эффективность субрегионального сотрудничества и эффективно объединять внешние ресурсы для национального развития.

Эта рабочая поездка проходит в период расцвета добрососедских отношений между Вьетнамом и Китаем, характеризующихся всеобъемлющим стратегическим сотрудничеством и сообществом с общим будущим, имеющим стратегическое значение. Наиболее ярким событием стали визиты на высоком уровне между лидерами двух стран в последнее время.

Экономическое сотрудничество, торговля и инвестиции между Вьетнамом и Китаем достигли значительных успехов, и в 2023 году объем двусторонней торговли достиг 171,9 миллиарда долларов США. Китай остается крупнейшим торговым партнером Вьетнама и вторым по величине экспортным рынком. В то же время Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Китая в АСЕАН и пятым по величине в мире.

Поездка подчеркивает послание Вьетнама ценить и вносить вклад в продвижение механизмов СБМ, АКМВЭС и КЛМВ, а также в общее субрегиональное сотрудничество Меконга, создавая прорыв на новом этапе развития. В то же время она нацелена на дальнейшее укрепление и развитие дружественного соседства и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами и вьетнамско-китайским сообществом с общим будущим, имеющим стратегическое значение.

ВИА/ИЖВ

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