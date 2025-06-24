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Премьер-министр Вьетнама отправился в Китай для участия в 16-м ежегодном совещании новых лидеров ВЭФ в Тяньцзине и проведения рабочих встреч

Ранним утром 24 июня Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь вылетел в Китай для участия в 16-м ежегодном совещании новых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое проходит в городе Тяньцзинь, и для проведения рабочих мероприятий в период с 24 по 27 июня.
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь. Фото: ВИА  
Визит осуществляется по приглашению Премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяна и Президента – Генерального исполнительного директора ВЭФ Бёрге Бренде.

В состав официальной делегации, сопровождающей Премьер-министра Фам Минь Тьиня в поездке, вошли: Заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел Буй Тхань Шон; Министр, Руководитель Канцелярии Правительства Чан Ван Шон; Министр строительства Чан Хонг Минь; Министр науки и технологий Нгуен Мань Хунг; Заместитель министра обороны, генерал-полковник Хоанг Суан Тьен; Заместитель министра общественной безопасности, генерал-полковник Ле Ван Туен; Заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг; Заместитель министра финансов Нгуен Дык Чи; Заместитель министра промышленности и торговли Чыонг Тхань Хоай; Заместитель министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Нгуен Куок Чи; Заместитель министра образования и подготовки кадров Хоанг Минь Шон; Заместитель губернатора Госбанка Вьетнама (SBV) Доан Тхай Шон; и Посол Вьетнама в Китае Фам Тхань Бинь.

ВЭФ-16 в Тяньцзине, проходящее с 24 по 27 июня, является вторым по значимости и масштабу мероприятием Всемирного экономического форума после ВЭФ в Давосе. Это платформа для обсуждения странами видения и долгосрочных решений по ключевым вопросам глобального экономического развития.

В рамках форума Премьер-министр Фам Минь Тьинь и высокопоставленная делегация Вьетнама примут участие в обсуждениях, внесут вклад в поиск решений по актуальным проблемам регионального и глобального развития, поделятся вьетнамским видением, подходами и опытом, а также представят образ страны, политику и стратегические установки Партии и Государства. Кроме того, будет способствовать созданию и продвижению возможностей сотрудничества с правительствами и деловыми кругами.

В ходе визита Премьер-министр также проведёт двусторонние мероприятия с китайской стороной с целью активного и эффективного претворения в жизнь договорённостей, достигнутых на высшем уровне между двумя Партиями и двумя государствами, в сфере практического сотрудничества. Эти мероприятия направлены на развитие всестороннего стратегического партнёрства и построение сообщества с общей судьбой Вьетнам – Китай в позитивном и всестороннем направлении.

ВИА/ИЖВ

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Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Тяньцзинь для участия во ВЭФ и рабочей поездки в Китай

Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Тяньцзинь для участия во ВЭФ и рабочей поездки в Китай

По сообщению специального корреспондента ВИА, в 11:30 24 июня по местному времени (10:30 по времени Ханоя) самолёт, на борту которого находился Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и вьетнамская делегация, приземлился в международном аэропорту Биньхай, начав рабочую поездку для участия в 16-й ежегодной встрече новых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходящей в городе Тяньцзинь, и осуществляет рабочий визит в Китай.
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