НОВОСТИ
Премьер-министр Вьетнама отправился в Китай для участия в 16-м ежегодном совещании новых лидеров ВЭФ в Тяньцзине и проведения рабочих встреч
В состав официальной делегации, сопровождающей Премьер-министра Фам Минь Тьиня в поездке, вошли: Заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел Буй Тхань Шон; Министр, Руководитель Канцелярии Правительства Чан Ван Шон; Министр строительства Чан Хонг Минь; Министр науки и технологий Нгуен Мань Хунг; Заместитель министра обороны, генерал-полковник Хоанг Суан Тьен; Заместитель министра общественной безопасности, генерал-полковник Ле Ван Туен; Заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг; Заместитель министра финансов Нгуен Дык Чи; Заместитель министра промышленности и торговли Чыонг Тхань Хоай; Заместитель министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Нгуен Куок Чи; Заместитель министра образования и подготовки кадров Хоанг Минь Шон; Заместитель губернатора Госбанка Вьетнама (SBV) Доан Тхай Шон; и Посол Вьетнама в Китае Фам Тхань Бинь.
ВЭФ-16 в Тяньцзине, проходящее с 24 по 27 июня, является вторым по значимости и масштабу мероприятием Всемирного экономического форума после ВЭФ в Давосе. Это платформа для обсуждения странами видения и долгосрочных решений по ключевым вопросам глобального экономического развития.
В рамках форума Премьер-министр Фам Минь Тьинь и высокопоставленная делегация Вьетнама примут участие в обсуждениях, внесут вклад в поиск решений по актуальным проблемам регионального и глобального развития, поделятся вьетнамским видением, подходами и опытом, а также представят образ страны, политику и стратегические установки Партии и Государства. Кроме того, будет способствовать созданию и продвижению возможностей сотрудничества с правительствами и деловыми кругами.
В ходе визита Премьер-министр также проведёт двусторонние мероприятия с китайской стороной с целью активного и эффективного претворения в жизнь договорённостей, достигнутых на высшем уровне между двумя Партиями и двумя государствами, в сфере практического сотрудничества. Эти мероприятия направлены на развитие всестороннего стратегического партнёрства и построение сообщества с общей судьбой Вьетнам – Китай в позитивном и всестороннем направлении.