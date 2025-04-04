Премьер-министр Вьетнама отдал последние почести бывшему лидеру Лаоса

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и высокопоставленная делегация вьетнамского правительства отдают последние почести Кхамтаю Сипхандону, бывшему председателю Народно-революционной партии Лаоса, бывшему государственному президенту и бывшему премьер-министру Лаоса, в посольстве Лаоса во Вьетнаме 4 апреля. Фото: ВИA