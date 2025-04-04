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Премьер-министр Вьетнама отдал последние почести бывшему лидеру Лаоса

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 4 марта во главе высокопоставленной делегации вьетнамского правительства посетил посольство Лаоса во Вьетнаме, чтобы отдать последние почести Кхамтаю Сипхандону, бывшему председателю Народно-революционной партии Лаоса, бывшему президенту государства и бывшему премьер-министру Лаоса.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и высокопоставленная делегация вьетнамского правительства отдают последние почести Кхамтаю Сипхандону, бывшему председателю Народно-революционной партии Лаоса, бывшему государственному президенту и бывшему премьер-министру Лаоса, в посольстве Лаоса во Вьетнаме 4 апреля. Фото: ВИA  
Записав в книге соболезнований в посольстве, глава вьетнамского правительства выразил скорбь по поводу кончины Кхамтая Сипхандона, подчеркнув, что это огромная потеря для партии, государства и народа Лаоса.

Между тем, лидеры и народ Вьетнама также потеряли большого друга и близкого товарища, который всегда стремился к революционным целям двух братских стран и особым отношениям Вьетнама и Лаоса, написал он, отметив, что покойный был выдающимся лидером и выдающимся революционером, который неуклонно посвятил всю свою жизнь лаосской революции.

Высоко оценив значительный вклад Кхамтая Сипхандона в развитие двусторонних отношений, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил глубокие соболезнования руководителям правительства Лаоса и семье погибшего.
3 апреля премьер-министр Фам Минь Тьинь направил своему лаосскому коллеге Сонексаю Сипхандону послание с соболезнованиями в связи с кончиной отца последнего.

Кхамтай Сипхандон, родившийся 8 февраля 1924 года, скончался 2 апреля.

ВИА/ИЖВ

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