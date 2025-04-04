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Премьер-министр Вьетнама отдал последние почести бывшему лидеру Лаоса
Между тем, лидеры и народ Вьетнама также потеряли большого друга и близкого товарища, который всегда стремился к революционным целям двух братских стран и особым отношениям Вьетнама и Лаоса, написал он, отметив, что покойный был выдающимся лидером и выдающимся революционером, который неуклонно посвятил всю свою жизнь лаосской революции.
Высоко оценив значительный вклад Кхамтая Сипхандона в развитие двусторонних отношений, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил глубокие соболезнования руководителям правительства Лаоса и семье погибшего.
3 апреля премьер-министр Фам Минь Тьинь направил своему лаосскому коллеге Сонексаю Сипхандону послание с соболезнованиями в связи с кончиной отца последнего.
Кхамтай Сипхандон, родившийся 8 февраля 1924 года, скончался 2 апреля.