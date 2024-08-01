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Премьер-министр Вьетнама отдал дань уважения президенту Хо Ши Мину в Нью-Дели

31 июля премьер-министр Фам Минь Тьинь и его окружение возложили цветы к бронзовой статуе президента Хо Ши Мина в Нью-Дели, Индия.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь отдает дань уважения президенту Хо Ши Мину у его статуи. Фото: ВИA  
Возлагая цветы и чтя память президента Хо Ши Мина у его памятника в парке G20 в Нью-Дели, премьер-министр Фам Минь Тьинь и рабочая делегация поклялись прилагать усилия и стремиться к дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Индией в содержательном и эффективном направлении, углублять добрые традиционные отношения между двумя народами, которые были заложены и укреплены великими лидерами – президентом Хо Ши Мином и премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру.

Помимо установки статуи в "сердце" столицы, Индия стала первой страной, назвавшей дорогу в честь покойного вьетнамского лидера, что отражает особую привязанность правительства и народа Индии к президенту Хо Ши Мину и Вьетнаму в целом.

В тот же день премьер-министр принял участие в торжественном открытии новой штаб-квартиры посольства Вьетнама в Чанакьяпури, Нью-Дели. Строительство здания площадью 3 500 кв. м началось в 2018 году и завершилось в 2022 году, с двумя годами технического обслуживания.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия вьетнамских министерств, ведомств и индийских друзей, которые внесли свой вклад в успешную работу посольства.

Он выразил уверенность, что современные и просторные помещения обеспечат сотрудникам посольства большую мотивацию и вдохновение для более эффективной работы. Это, по его мнению, будет способствовать укреплению двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства и внесет вклад в быстрое и устойчивое развитие Вьетнама.

На встрече премьер-министра Фам Минь Тьиня с сотрудниками Посольства и представителями вьетнамской диаспоры в Индии премьер-министр Фам Минь Тьинь от имени руководителей партии и государства выразил искреннюю благодарность за усилия и важный вклад вьетнамской диаспоры за рубежом, включая вьетнамскую общину в Индии, в достижения страны за последнее время.

ВИА/ИЖВ

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