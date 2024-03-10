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Премьер-министр Вьетнама ожидает прорыва в сельскохозяйственном сотрудничестве с Новой Зеландией

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 10 марта в рамках своего официального визита в Новую Зеландию посетил Центр исследования плана и продуктов питания (PFR) в Окленде.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) осматривает продукцию Новозеландского центра исследования плана и продуктов питания. Фото: ВИA  
Центр сотрудничает с фермерами, учеными, пищевыми компаниями, экспортерами, Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов и Министерством науки и технологий Вьетнама в проектах по повышению урожайности, качества и устойчивости к вредителям, а также по продвижению технологий послеуборочной обработки и переработки, чтобы принести больше прибыли фермерам и компаниям.

Заслуживают внимания проекты по поддержке экспортных производств маракуйи и авокадо, выращиванию драконьих фруктов и безопасному выращиванию овощей на основе GAP-процесса.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что преимущества Вьетнама и Новой Зеландии дополняют друг друга и создают прочную основу для развития сотрудничества двух сторон, в том числе в области сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Он выразил надежду, что, опираясь на достигнутые успехи, обе стороны ускорят совместную работу и совершат прорыв в сельскохозяйственном сотрудничестве.

ИЖВ/ВИА

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