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Премьер-министр Вьетнама ожидает прорыва в сельскохозяйственном сотрудничестве с Новой Зеландией
Заслуживают внимания проекты по поддержке экспортных производств маракуйи и авокадо, выращиванию драконьих фруктов и безопасному выращиванию овощей на основе GAP-процесса.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что преимущества Вьетнама и Новой Зеландии дополняют друг друга и создают прочную основу для развития сотрудничества двух сторон, в том числе в области сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Он выразил надежду, что, опираясь на достигнутые успехи, обе стороны ускорят совместную работу и совершат прорыв в сельскохозяйственном сотрудничестве.