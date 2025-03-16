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Премьер-министр Вьетнама обратился к экспертам США за помощью в достижении целей экономического роста
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил Томаса Валли и профессора Нгуен Тхи Лиен Ханг из Колумбийского университета за то, что, несмотря на сокращение финансирования со стороны США, они поддерживают программу подготовки руководителей для Вьетнама, и призвал больше американских университетов сотрудничать с вьетнамскими коллегами, включая открытие кампусов во Вьетнаме.
Вьетнам всегда стремится к укреплению сотрудничества с США, сказал он, подчеркнув, что всеобъемлющее стратегическое партнерство Вьетнама и США открывает двери для более широкого сотрудничества, охватывающего экономику, торговлю, инвестиции, образование и профессиональную подготовку.
Глава правительства подтвердил, что Вьетнам принял активные меры для решения проблем США, включая торговый дисбаланс, в ходе обсуждений с послом США и представителями бизнеса, чтобы обеспечить стабильное, устойчивое и взаимовыгодное партнерство.
Он попросил Томаса Валлели дать рекомендации по активизации традиционных драйверов роста, стимулированию новых двигателей роста, продвижению научных технологий, цифровой трансформации и инноваций, а также поддержке развития частного сектора.
Глава правительства также предложил профессору дать советы по обеспечению финансовых ресурсов, передаче технологий, обучению талантов, улучшению управления и совершенствованию институциональных рамок Вьетнама.
Томас Валлели, в свою очередь, отметил приверженность Вьетнама научным технологиям, инновациям и цифровой трансформации в качестве основы для будущего роста, что подтверждается Резолюцией 57 Политбюро от 22 декабря 2024 года. Он отметил стратегическую направленность Вьетнама на развитие зеленой энергетики, ядерной энергетики, искусственного интеллекта и полупроводников.
Он также пообещал, что Колумбийский университет и он сам окажут поддержку в проведении стратегических политических консультаций для Вьетнама и наладить внутренний диалог по общим проблемам, включая научные технологии, инновации, частную экономику и отношения между Вьетнамом и США.