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Премьер-министр Вьетнама обратился к ФИАТА за поддержкой в увеличении числа работников логистики

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Международной федерации экспедиторских ассоциаций (ФИАТА) предоставить логистическому сектору Вьетнама возможность подготовки рабочей силы посредством расширения программ обучения и наращивания потенциала.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и президент ФИАТА Тургут Эркескин.Фото: ВИA  
Во время приема в Ханое 9 июля президента FIATA Тургута Эркескина премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил постоянную поддержку ФИАТА Вьетнамской ассоциации логистического бизнеса (ВАЛБ) в проведении Всемирного конгресса ФИАТА 2025 года в Ханое.

Он отметил высокие темпы роста вьетнамского логистического сектора в среднем на 14-16% в год, сказав, что это способствовало увеличению общего экспортно-импортного оборота Вьетнама до почти 700 миллиардов долларов США в 2023 году. Он также высоко оценил роль ФИАТА в развитии сотрудничества между ВАЛБ и мировым логистическим сообществом.

Поскольку вьетнамское правительство разрабатывает стратегию развития логистических услуг Вьетнама на период 2025-2035 годов с перспективой до 2045 года, он попросил ФИАТА поделиться информацией и предоставить поддержку и консультации по вопросам цифровой трансформации, зеленого перехода, а также решений для развития логистики в сельском хозяйстве и промышленности.

Он также отметил важность развития морского флота и торгово-экономических транспортных коридоров, а также предоставления технической помощи для завершения разработки Национальной стратегии развития логистики во Вьетнаме в 2024 году.

По его словам, правительство Вьетнама рассмотрит возможность создания Национального руководящего комитета по логистическим услугам с компетентным аппаратом, способным помочь кабинету министров направлять и ускорять развитие этого важнейшего сектора. Кроме того, особое внимание будет уделено стратегической инфраструктуре для логистики и качественной подготовке рабочей силы.

Правительство Вьетнама будет тесно сотрудничать с отечественными и зарубежными партнерами для создания благоприятных условий для экономической, инвестиционной, торговой деятельности и сотрудничества в сфере услуг, уделяя особое внимание развитию логистических услуг, чтобы максимизировать выгоды для всех участвующих сторон в духе гармонизации выгод и разделения рисков, сказал он.

Тургут Эркескин в ответ выразил уверенность, что правительство Вьетнама, министерства и ведомства будут активно способствовать успеху Всемирного конгресса ФИАТА 2025.

Высоко оценив стратегию развития логистики Вьетнама на период 2025-2035 гг. с перспективой до 2045 г., особенно ее направленность на цифровую трансформацию, зеленый переход и достижение нулевого уровня выбросов к 2050 г., он сказал, что Вьетнам обладает значительным потенциалом для превращения в глобальный и региональный логистический центр, и предложил объединить все социальные ресурсы для достижения этой цели.

 

ВИА/ИЖВ

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