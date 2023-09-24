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Премьер-министр Вьетнама начал официальный визит в Бразилию
Во время поездки премьер-министр Тьинь и президент Лула да Силва проведут переговоры, совместную пресс-конференцию и станут свидетелями подписания и передачи документов о сотрудничестве между двумя странами. Премьер-министр Вьетнама также проведет встречи с лидерами Национального конгресса Бразилии, парламентской группы дружбы южноамериканской страны, некоторых местных политических партий и организаций дружбы, а также штата Сан-Паулу.
Он также посетит посольство Вьетнама в Бразилии, встретится с представителями вьетнамской общины, откроет фотовыставку, посвященную покойному президенту Хо Ши Мину и Вьетнаму, примет участие в бизнес-форуме двух стран, а также примет руководителей ряда ведущих бразильских предприятий.
Ожидается, что визит установит новые ориентиры для продвижения всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и Бразилией и определит конкретные проекты и области сотрудничества, тем самым развивая двусторонние отношения, особенно в области экономики, торговли и инвестиций, содержательным и эффективным образом.
Позднее в тот же день премьер-министр Тьинь посетил аэрокосмическую компанию Embraer в городе Сан-Жозе-дус-Кампус (штат Сан-Паулу).
Президент и генеральный директор Embraer Франсиско Гомеш Нето ознакомил вьетнамского лидера со своей компанией, которая является третьим в мире производителем коммерческих самолетов после Boeing и Airbus и сильна в производстве самолетов вместимостью до 130 мест. Во Вьетнаме она передала пять самолетов E190 авиакомпании Bamboo Airways.
Он высоко оценил потенциал вьетнамского рынка, который подходит для существующих моделей самолетов Embraer.
Нето выразил надежду на то, что правительство Вьетнама будет и дальше поддерживать компанию Embraer в поиске возможностей сотрудничества и расширения рынка в стране, добавив, что концерн готов осуществлять техническое обслуживание и ремонт самолетов во Вьетнаме и предоставлять аэрокосмические технологические решения.
Подчеркнув быстрое развитие и потенциал авиационного сектора Вьетнама, премьер-министр Тьинь отметил, что модели самолетов нового поколения Embraer могут стать решением, которое поможет вьетнамским авиакомпаниям одновременно расширить парк самолетов и обеспечить эффективность и безопасность полетов.
Он выразил уверенность в светлом будущем авиационного сотрудничества между двумя странами и предложил Embraer расширять сотрудничество и инвестиции для развития экосистемы бизнеса во Вьетнаме.
Глава правительства предложил концерну обсудить возможности сотрудничества и ведения бизнеса с вьетнамскими авиакомпаниями, рассмотреть возможность предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, участвовать в подготовке авиационных кадров во Вьетнаме, предоставлять технологические решения для страны Юго-Восточной Азии по улучшению потенциала управления авиацией, повышению уровня автоматизации, а также помогать в прогнозировании и предотвращении рисков, связанных с авиацией.