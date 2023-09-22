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Премьер-министр Вьетнама направил Японии поздравления по случаю 50-летия установления дипломатических отношений
В своей телеграмме премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что за последние пять десятилетий отношения сотрудничества и дружбы между Вьетнамом и Японией развивались динамично, всесторонне и достигло значительных успехов. Две страны стали чрезвычайно важными партнерами друг для друга, разделяя многочисленные общие стратегические интересы и оказывая друг другу эффективную поддержку в процессе строительства и развития страны.
На фоне достижений за последние пять десятилетий премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил пожелание, чтобы обе стороны продолжали развивать свои отношения в духе искренности, доверия, содержательности и эффективности, поднимая двусторонние связи на новые высоты в новых рамках, удовлетворяя чаяния и принося ощутимую пользу народам обеих стран, внося позитивный вклад в обеспечение мира, стабильности, процветания, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.
По этому случаю министр иностранных дел Буй Тхань Шон также направил поздравительное послание своему японскому коллеге Йоко Камикаве.