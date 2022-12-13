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Премьер-министр Вьетнама назначил Доан Тхи Тует Нюнг заместителем гендиректора ВИА
Г-жа Доан Тхи Тует Нюнг родилась в 1975 году, имела дипломы китайского языка, журналистики, высший уровень политической теории. С 2011 по 2014 гг., она занимала должности заместителя главы редакции «Новости Мира».
С января 2015 г. Доан Тхи Тует Нюнг назначена заведующей редакцией Мировых новостей. Она также является членом ЦК парткома ВИА, секретарем низового партийного комитета редакции «Новости Мира» (с августа 2015 г.).