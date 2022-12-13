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НОВОСТИ

Премьер-министр Вьетнама назначил Доан Тхи Тует Нюнг заместителем гендиректора ВИА

12 декабря 2022 года премьер-министр Фам Минь Чинь назначил заведующую редакцией «Новости Мира» при Вьетнамском Информационном Агентстве (ВИА) Доан Тхи Тует Нюнг заместителем генерального директора ВИА.
  Заместитель генерального директора ВИА Доан Тхи Тует Нюнг. Фото: ВИА  

 

Г-жа Доан Тхи Тует Нюнг родилась в 1975 году, имела дипломы китайского языка, журналистики, высший уровень политической теории. С 2011  по 2014 гг., она занимала должности заместителя главы редакции «Новости Мира». 

С января 2015 г. Доан Тхи Тует Нюнг назначена заведующей редакцией Мировых новостей. Она также является членом ЦК парткома ВИА, секретарем низового партийного комитета редакции «Новости Мира» (с августа 2015 г.).

 


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