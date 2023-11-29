НОВОСТИ
Премьер-министр Вьетнама надеется на укрепление научно-технологического сотрудничества с Бразилией
Премьер-министр Вьетнама попросил чиновника передать «привет» президенту Бразилии Луле да Силве, сказав, что вьетнамские высокопоставленные руководители хотели бы приветствовать президента в стране Юго-Восточной Азии по случаю 35-й годовщины двусторонних дипломатических отношений.
Он выразил надежду на то, что бразильское правительство ускорит процесс и вскоре признает механизм рыночной экономики Вьетнама, способствуя углублению двусторонних экономических и торговых связей.
Он также призвал Бразилию содействовать достижению консенсуса в рамках Южного общего рынка (МЕРКОСУР) по вопросу скорейшего начала переговоров о заключении соглашения о свободной торговле с Вьетнамом.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также выразил надежду на реализацию более конкретных проектов сотрудничества в целях сделать двусторонние отношения более практичными и эффективными.
Со своей стороны министр науки и технологий Бразилии Лусиана Сантос передала премьер-министру Фам Минь Тьиню письмо от президента Бразилии и проинформировала его о результатах своих переговоров с министром науки и технологий Вьетнама, в ходе которых стороны договорились об укреплении сотрудничества, особенно в научно-технологической сфере и в области новых технологий, таких как квантовые технологии, ИИ, биотехнологии и полупроводниковая промышленность.