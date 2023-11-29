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Премьер-министр Вьетнама надеется на укрепление научно-технологического сотрудничества с Бразилией

28 ноября премьер-министр Фам Минь Тьинь устроил в Ханое прием для министра науки и технологий Бразилии Лусианы Сантос, которая также является председателем Коммунистической партии Бразилии.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и министр науки и технологий Бразилии Лусиана Сантос, которая также является председателем Коммунистической партии Бразилии. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил уверенность, что визит Лусианы Сантос поспособствует повышению эффективности всестороннего сотрудничества между Бразильской партией и Коммунистической партией Вьетнама (КПВ), а также двумя странами, особенно в области науки, технологий и инноваций.

Премьер-министр Вьетнама попросил чиновника передать «привет» президенту Бразилии Луле да Силве, сказав, что вьетнамские высокопоставленные руководители хотели бы приветствовать президента в стране Юго-Восточной Азии по случаю 35-й годовщины двусторонних дипломатических отношений.

Он выразил надежду на то, что бразильское правительство ускорит процесс и вскоре признает механизм рыночной экономики Вьетнама, способствуя углублению двусторонних экономических и торговых связей.

Он также призвал Бразилию содействовать достижению консенсуса в рамках Южного общего рынка (МЕРКОСУР) по вопросу скорейшего начала переговоров о заключении соглашения о свободной торговле с Вьетнамом.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь также выразил надежду на реализацию более конкретных проектов сотрудничества в целях сделать двусторонние отношения более практичными и эффективными.

Со своей стороны министр науки и технологий Бразилии Лусиана Сантос передала премьер-министру Фам Минь Тьиню письмо от президента Бразилии и проинформировала его о результатах своих переговоров с министром науки и технологий Вьетнама, в ходе которых стороны договорились об укреплении сотрудничества, особенно в научно-технологической сфере и в области новых технологий, таких как квантовые технологии, ИИ, биотехнологии и полупроводниковая промышленность.

ВИА/ИЖВ

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