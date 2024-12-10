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Премьер-министр Вьетнама издал директиву об ускорении национальной стратегии зеленого роста

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 9 декабря издал директиву о продолжении реализации национальной стратегии «зеленого роста» на 2021-2030 годы с перспективой до 2050 года, что является смелым шагом для достижения цели по обеспечению углеродной нейтральности.

 

В директиве глава правительства подчеркнул, что, несмотря на многоаспектные проблемы, Вьетнам добился больших успехов в области зеленого роста, внеся позитивный вклад в экономический рост за последнее время. Однако этот процесс еще не стал в полной мере движущей силой экономического роста из-за ряда ограничений, включая фрагментарность политических рамок, несовершенство «зеленых» финансовых инструментов, нехватку стимулов для прорывных инвестиций и слабую осведомленность о значении зеленого роста.

Директива содержит подробную дорожную карту для государственных учреждений, местных администраций и ключевых секторов по интеграции целей и задач зеленого роста в свои стратегии развития, планы и юридические документы.

Министрам, руководителям ведомств министерского уровня и правительственных учреждений, а также председателям народных комитетов провинций и городов центрального подчинения необходимо активизировать коммуникационную работу, внедрять принципы зеленого роста в национальное сознание, одновременно повышая эффективность обмена информацией между министерствами, секторами и населенными пунктами в ходе реализации стратегии.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь приказал Министерству планирования и инвестиций разработать дорожную карту для реализации инициатив по экологическому росту, которые связаны с долгосрочным социально-экономическим развитием и конечной целью обеспечения углеродной нейтральности. Он будет отвечать за институционализацию и надзор за адаптацией и применением новой экономической политики, моделей и инструментов для перестройки экономики в направлении зеленой и устойчивой экономики, обеспечения равенства и конкурентных преимуществ, а также содействия ключевой роли частного сектора в переходе к зеленой экономике.

Министерство должно мобилизовать все ресурсы для зеленого роста, пересмотреть правовые документы, касающиеся государственных инвестиций, отдав приоритет зеленому финансированию, и создать льготные инвестиционные механизмы, способствующие зеленому росту, говорится в директиве.

Министерству финансов было предложено активизировать усилия по завершению проекта по созданию и развитию углеродного рынка во Вьетнаме, в то время как Государственный банк Вьетнама должен продолжить пересмотр и совершенствование правил банковской деятельности и кредитования в соответствии с целями зеленого роста.

Тем временем Министерство промышленности и торговли должно модернизировать промышленные секторы, основанные на инновациях и научно-технических достижениях, привлечь инвестиции в такие экологически чистые отрасли, как возобновляемая энергетика, водород, производство электромобилей и инфраструктура зарядки аккумуляторов, а также изучить и внедрить в полную силу меры по адаптации к требованиям Европейской комиссии - Механизм регулирования углеродных границ (CBAM).

Конкретные направления, нацеленные на комплексные реформы в важнейших областях, включают строительство зеленых и умных городских районов с адаптацией к климату; реструктуризацию сельскохозяйственного сектора путем поощрения органического, круглогодичного, высокотехнологичного сельского хозяйства с низким уровнем выбросов; укрепление международного сотрудничества в области зеленой экономики, усиление экономической дипломатии, технологической дипломатии и климатической дипломатии; повышение эффективности интеграция зеленого роста в образование, а также продвижение высококачественных человеческих ресурсов для отраслей, связанных с зеленым ростом:

Кроме того, премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал бизнес-сообщество, ассоциации, научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения объединить усилия с министерствами и отраслями для реализации стратегии зеленого роста.

ВИА/ИЖВ

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