Премьер-министр Вьетнама занят двусторонними встречами на полях ВЭФ-54 в Давосе

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) встречается с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом в Давосе, Швейцария, 17 января (по местному времени). Фото: ВИA

Встретившись с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам организовал торжественное празднование победы в войне, защищая юго-западную границу и вместе с камбоджийскими войсками и народом разгромил режим геноцида, что стало шансом популяризировать традиционную вьетнамско-камбоджийскую солидарность и взаимную поддержку среди населения двух стран, особенно молодежи.Премьер-министры двух стран выразили желание расширить транспортные связи между двумя странами, включая автомобильное сообщение между Пномпенем и Хошимином, и координировать с Лаосом продвижение туров «Одно путешествие - три пункта назначения».Они договорились ускорить демаркацию и установку пограничных столбов на оставшихся 16% общей границы.На встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам всегда дорожит традиционной дружбой и всесторонним сотрудничеством со Словакией, и поблагодарил правительство и народ Словакии за их поддержку на протяжении последних 70 лет, особенно в области образования и обучения.Вьетнамский лидер также поблагодарил Словакию за предоставление 100.000 доз вакцины COVID-19 AstraZeneca Вьетнаму в условиях трудностей с доступом к вакцине, что помогло Вьетнаму преодолеть пандемию и встать на путь экономического восстановления.Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил поддержку Словакии и подписание Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), а также ратификацию Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA). Он подтвердил, что Вьетнам всегда поддерживает словацкие фирмы в инвестировании в страну, и попросил Словакию помочь добиться снятия «желтой карточки» Европейской комиссии с вьетнамских морепродуктов.Премьер-министры двух стран договорились укреплять сотрудничество во всех областях, особенно в сфере образования, тесно координируя свои действия в решении региональных и глобальных вопросов, а также поддерживая друг друга на многосторонних форумах, таких как ООН, АСЕМ и механизмы сотрудничества ЕС-АСЕАН.Премьер-министр Словакии выразил надежду, что Вьетнам применит визовое послабление для граждан Словакии, чтобы создать более благоприятные условия для туризма, бизнеса и инвестиционной деятельности между двумя странами.Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил правительство Словакии за признание вьетнамской общины в качестве этнического меньшинства Словакии и выразил надежду, что европейская страна продолжит помогать общине в интеграции в принимающее общество.Принимая Жозе Мануэля Баррозу, председателя правления Альянса по вакцинам GAVI, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил роль альянса и роль самого Баррозу в содействии равному распределению вакцин во всем мире, особенно в развивающихся странах, в период пандемии.Он высоко оценил эффективное сотрудничество альянса с сектором здравоохранения Вьетнама путем предоставления финансовой поддержки в добавлении новых вакцин в Расширенную программу иммунизации (EPI) для вьетнамских детей и реализации мероприятий по ликвидации кори и краснухи и повышению качества вакцинации, а также предоставления холодильных камер для хранения вакцин.Глава вьетнамского правительства призвал GAVI продолжать предоставлять Вьетнаму вакцины для профилактики заболеваний и эпидемий, построить в штаб-квартире Министерства здравоохранения концентрированный центр торговли вакцинами и передать Вьетнаму технологию производства мРНК-вакцин. Он подтвердил, что Вьетнам готов обмениваться вакцинами с GAVI, чтобы облегчить доступ к вакцинам во всем мире.Баррозу высоко оценил успехи Вьетнама в борьбе с COVID-19 и пообещал помочь Вьетнаму получить доступ к вакцинам против заболеваний, особенно для EPI, а также разработать стратегии и планы по получению технологии производства мРНК-вакцин. Альянс также поможет наладить связь Вьетнама с экспертами и авторитетными компаниями в области производства вакцин, добавил он.Встретившись с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дареном Тангом, премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил организацию за поддержку Вьетнама на протяжении многих лет, в том числе в разработке и реализации Национальной стратегии интеллектуальной собственности до 2030 года, и выразил надежду, что ВОИС продолжит давать Вьетнаму советы о том, как добиться большего в области охраны интеллектуальной собственности.Со своей стороны, Танг назвал Вьетнам образцом в деле придания важного значения охране ИС и инновациям и высоко оценил инновационный дух вьетнамской молодежи. Он подтвердил, что организация будет продолжать поддерживать Вьетнам в этих областях, особенно в защите прав ИС в области традиционной культуры.Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что Вьетнам разрабатывает коммуникационную программу для популяризации ценности охраны ИС, и призвал ВОИС оказать содействие в этой работе. Он пригласил руководителя ВОИС посетить Вьетнам.На приеме у Тедро Адханома Гебрейесуса, генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что благодаря поддержке ВОЗ Вьетнаму удалось справиться с пандемией COVID-19, вновь открыть страну и приступить к социально-экономическому восстановлению.Вьетнам призывает страны объединиться и поддерживать многосторонний подход, а также глобальный и ориентированный на интересы людей подход к решению глобальных проблем, включая эпидемии, заявил он, высоко оценив ведущую роль ООН и ВОЗ в этом процессе.Руководитель ВОЗ пообещал продолжать оказывать помощь Вьетнаму в профилактике и борьбе с заболеваниями и передаче технологий здравоохранения, а также попросил Вьетнам поддержать переговоры о заключении Договора о готовности к пандемии, которые должны завершиться в мае 2024 года.Встретившись с Генеральным директором Международной организации труда (МОТ) Жильбером Ф. Унгбо, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение сотрудничеству с МОТ, и попросил поддержки организации в решении вопросов, связанных с рабочими, затронутыми энергетическим переходом и цифровой трансформацией.Вьетнам поддерживает инициативы ООН и МОТ, в том числе Глобальный акселератор по рабочим местам и социальной защите для справедливого перехода, заявил он.Руководитель МОТ высоко оценил участие Вьетнама в решении вопросов труда и занятости.Стороны договорились продолжать тесное сотрудничество в будущем и поддерживать международную солидарность, многостороннее сотрудничество и роль международных организаций в нынешней непредсказуемой ситуации в мире.Принимая комиссара Африканского союза (АС) по инфраструктуре и энергетике Амани Абу Зейда, премьер Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам высоко ценит и надеется на укрепление сотрудничества с африканскими странами, особенно в области сельского хозяйства и торговли. Будучи наблюдателем в АС с декабря 2023 года, Вьетнам хочет укрепить сотрудничество с союзом, заявил он.Амани Абу Зейд сказал, что АС хочет обменяться с Вьетнамом опытом в области экономических преобразований, и предложил Вьетнаму и АС укрепить сотрудничество в сфере туризма, которая является перспективной областью.Также 17 января премьер-министр Фам Минь Тьинь провел краткие беседы с премьер-министром Тимора-Лешти Шананой Гужмау, генеральным секретарем Международного союза электросвязи (МСЭ) Дарином Богдан-Мартином и генеральным директором Международной организации по миграции (МОМ) Эми Поуп, после чего 18 января завершил свою поездку в Давос на ВЭФ-24.В полдень 18 января премьер-министр Фам Минь Тьинь и сопровождающие его лица покинули Давос для официального визита в Венгрию.