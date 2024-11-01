Премьер-министр Вьетнама встретился с эмиром Катара в Дохе

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь (слева) встречается с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе 31 октября. Фото: ВИA



Премьер-министр поздравил Катар с выдающимися успехами, достигнутыми под разумным и здравым руководством эмира, благодаря чему Катар быстро и устойчиво развивается, имеет современную экономику, сильную национальную безопасность и оборону, а также играет все более важную роль на международной арене.



Эмир выразил огромную радость по поводу новой встречи с премьер-министром Фам Минь Тьинем, заявив, что арабские народы и страны в целом и Катар в частности испытывают глубокую привязанность к Вьетнаму и восхищаются славными историческими традициями страны в прошлом, а также ее великими достижениями в развитии в настоящее время, особенно в области инфраструктуры, сельского хозяйства и технологий.



Шейх Тамим отметил, что помимо традиционных сфер сотрудничества, двум сторонам необходимо активизировать и расширять сотрудничество в новых областях, особенно в сфере науки, технологий, инноваций и энергетики. По его словам, Катар готов и дальше увеличивать инвестиции во Вьетнам в ближайшем будущем.



Подтвердив, что в отношениях с Вьетнамом нет никаких ограничений, эмир сказал, что Катар всегда открыт для сотрудничества с Вьетнамом и предложил обеим сторонам найти сферы взаимодействия.



Эмир ожидает, что после переговоров между премьер-министрами Вьетнама и Катара обе стороны подпишут множество важных документов, которые создадут основу для углубления двусторонних отношений.



Однако отношения между двумя странами не ограничиваются этими документами, сказал он, подчеркнув, что обе стороны должны продвигать новые возможности сотрудничества, уделяя особое внимание ключевым моментам, особенно в области стратегических инвестиций на национальном уровне и крупных проектов строительства инфраструктуры. Эмир сказал, что он поддерживает и надеется, что больше вьетнамских компаний будут инвестировать в Катар. На встрече премьер Фам Минь Тьинь выразил свое удовольствие от новой встречи с эмиром после года, который стал свидетелем многих достижений в двусторонних отношениях между Вьетнамом и Катаром.Премьер-министр поздравил Катар с выдающимися успехами, достигнутыми под разумным и здравым руководством эмира, благодаря чему Катар быстро и устойчиво развивается, имеет современную экономику, сильную национальную безопасность и оборону, а также играет все более важную роль на международной арене.Эмир выразил огромную радость по поводу новой встречи с премьер-министром Фам Минь Тьинем, заявив, что арабские народы и страны в целом и Катар в частности испытывают глубокую привязанность к Вьетнаму и восхищаются славными историческими традициями страны в прошлом, а также ее великими достижениями в развитии в настоящее время, особенно в области инфраструктуры, сельского хозяйства и технологий.Шейх Тамим отметил, что помимо традиционных сфер сотрудничества, двум сторонам необходимо активизировать и расширять сотрудничество в новых областях, особенно в сфере науки, технологий, инноваций и энергетики. По его словам, Катар готов и дальше увеличивать инвестиции во Вьетнам в ближайшем будущем.Подтвердив, что в отношениях с Вьетнамом нет никаких ограничений, эмир сказал, что Катар всегда открыт для сотрудничества с Вьетнамом и предложил обеим сторонам найти сферы взаимодействия.Эмир ожидает, что после переговоров между премьер-министрами Вьетнама и Катара обе стороны подпишут множество важных документов, которые создадут основу для углубления двусторонних отношений.Однако отношения между двумя странами не ограничиваются этими документами, сказал он, подчеркнув, что обе стороны должны продвигать новые возможности сотрудничества, уделяя особое внимание ключевым моментам, особенно в области стратегических инвестиций на национальном уровне и крупных проектов строительства инфраструктуры. Эмир сказал, что он поддерживает и надеется, что больше вьетнамских компаний будут инвестировать в Катар.

Эмир также пообещал создать благоприятные условия для вьетнамской общины, чтобы она могла стабильно жить и работать в Катаре.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил эмира за его глубокие чувства к Вьетнаму и согласился с мнением эмира, что, несмотря на крепкие политические отношения между двумя странами, экономическое сотрудничество пока не соответствует их потенциалу и сильным сторонам.



Он предложил эмиру продолжать поддерживать укрепление отношений двух стран, воплощая в жизнь решимость и обязательства лидеров. По его словам, двум странам необходимо ускорить переговоры по подписанию ключевых соглашений для создания прочной правовой основы двустороннего сотрудничества, таких как соглашение о свободной торговле или всеобъемлющее соглашение об экономическом партнерстве, а также соглашения о продовольственной и энергетической безопасности, призвав Катарское инвестиционное управление инвестировать в стратегическую инфраструктуру, здравоохранение и образование во Вьетнаме.



Премьер-министр подчеркнул, что Вьетнам, население которого составляет более 100 миллионов человек, может обеспечить Катар высококачественной рабочей силой. Он также предложил Катару предоставлять больше стипендий для вьетнамских студентов, а также поощрять расширение сотрудничества в области цифровой трансформации, зеленого перехода и циркулярной экономики.



Стороны договорились поднять двусторонние отношения на новую высоту, в соответствии с чаяниями и интересами своих граждан, а также усилить координацию и консультации по региональным и международным вопросам для содействия региональному и глобальному миру, стабильности, сотрудничеству и развитию.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил роль Катара и усилия эмира в поиске примирительных решений текущих сложных глобальных проблем, подтвердив, что Вьетнам поддерживает справедливую борьбу палестинского народа и решение о двух государствах, и готов объединить усилия с Катаром в обеспечении стабильности и мира в регионе.



Лидеры двух стран приветствовали расширение обменов между людьми и культурных связей, а также ускорение переговоров о заключении соглашения об отмене виз для владельцев обычных паспортов, чтобы облегчить поездки граждан обеих стран. Они также договорились поручить соответствующим министерствам и ведомствам двух стран реализовать обязательства и соглашения, достигнутые в ходе визита.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал эмиру приглашения от генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, президента государства Лыонг Кыонга и председателя Национального собрания Чан Тхань Мана посетить Вьетнам в 2025 году. Эмир с радостью принял приглашение, подтвердив свои ожидания предстоящего визита во Вьетнам.



