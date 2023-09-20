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Премьер-министр Вьетнама встретился с руководителями комитета Сената США по международным отношениям
В ходе встречи, которая состоялась в рамках его поездки в США для участия в мероприятиях Недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведения двусторонних мероприятиях, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам считает США партнером стратегического значения.
Пользуясь случаем, он поблагодарил Сенат США в целом и его Комитет по международным отношениям в частности за поддержку развития отношений между Вьетнамом и США в последнее время, включая урегулирование последствий войны.
Поддержка и сотрудничество законодательных органов двух стран играют решающую роль в конкретизации новых рамок сотрудничества и областей всеобъемлющего стратегического партнерства в предстоящее время, подчеркнул он.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал комитет и далее поддерживать совместные усилия по развитию сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций, а также в других областях, таких как наука, технологии, инновации, полупроводниковая промышленность, энергетический переход и борьба с изменением климата, а также призвал активизировать помощь Вьетнаму в урегулировании последствий войны.
В свою очередь, председатель комитета сенатор Боб Менендес и другие члены комитета с удовлетворением отметили установление всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития по случаю недавнего визита во Вьетнам президента Джо Байдена, заявив, что оно должно принести ощутимую пользу народам обеих стран.
Высоко оценив социально-экономические достижения Вьетнама за прошедшее время, США отметили, что страна играет все более важную роль и весомый голос в регионе.
Сенаторы согласились с премьер-министром Вьетнама в том, что обе страны должны продолжать укреплять сотрудничество в таких ключевых областях, как экономика и торговля, высокие технологии, образование и подготовка кадров, развитие человеческих ресурсов, реагирование на изменение климата, урегулирование военного наследия и обмен между людьми.
Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, и согласились с необходимостью продвижения центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕА), укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства АСЕАН и США, а также отношений Меконг-США.