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Премьер-министр Вьетнама встретился с президентом Франции
Он поздравил Францию с достижениями под руководством Макрона, в том числе с успешной организацией UNOC3. Он подтвердил, что Вьетнам поддерживает роль Франции как принимающей стороны, что подтверждается одобрением Вьетнамом Соглашения о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции (Соглашение BBNJ) на этой конференции.
Макрон поблагодарил Фам Минь Тьиня за участие и содержательную речь на UNOC3, выразив уверенность, что поездка главы вьетнамского правительства во Францию будет способствовать конкретной реализации результатов, достигнутых в ходе его недавнего визита во Вьетнам.
Лидеры двух стран выразили решимость и дальше укреплять вьетнамско-французские отношения, позиционируя каждую страну как мост для другой в Азии и Европе. Стороны договорились активизировать обмен делегациями на всех уровнях, чтобы постоянно укреплять политическое доверие, а также пересмотреть и продвигать двусторонние соглашения о сотрудничестве.
Что касается экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, Фам Минь Тьинь подчеркнул принцип «трех диверсификаций» - диверсификации рынков, цепочек поставок и продукции. Он призвал Францию тесно сотрудничать с Вьетнамом в целях развития двусторонней торговли и дальнейшего открытия рынков друг для друга, особенно в условиях нынешних сложностей в мировой экономике.
Вьетнамский лидер призвал Францию продолжать поддерживать и ускорять необходимые процедуры для завершения ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), а также добиваться от Европейской комиссии (ЕК) скорейшей отмены предупреждения «желтая карточка», наложенного на вьетнамские морепродукты.
Лидеры двух стран согласились с необходимостью укрепления сотрудничества в области безопасности и энергетического перехода, а также дальнейшего расширения совместных проектов по адаптации к изменению климата в предстоящий период.
Чтобы эффективно использовать науку и технологии в качестве нового столпа вьетнамско-французского сотрудничества, Фам Минь Тьинь сказал, что две страны должны эффективно реализовать межправительственное соглашение о научно-технологическом сотрудничестве и инновациях.
Он предложил Франции поддержать Вьетнам в укреплении его потенциала в таких стратегических областях, как аэрокосмическая промышленность, спутниковые технологии, энергетические технологии, биотехнологии, цифровая промышленность, полупроводники, квантовые технологии, развитие цифровой инфраструктуры и цифровая экономика.
Говоря об искусственном интеллекте, Макрон согласился с предложением Фам Минь Тьиня о том, чтобы Франция стала одним из ведущих партнеров Вьетнама в этой области, способствуя развитию искусственного интеллекта на прозрачной, справедливой и устойчивой основе.
Стороны также отметили важную роль французской медицины в развитии вьетнамского здравоохранения и договорились о расширении медицинского сотрудничества с целью превращения Вьетнама в модель применения французских медицинских технологий в Юго-Восточной Азии.
Фам Минь Тьинь подтвердил, что будет внимательно следить за тем, чтобы вьетнамские министерства и ведомства серьезно и эффективно выполняли договоренности, достигнутые высшими руководителями двух стран. Он также призвал Макрона поручить соответствующим французским ведомствам тесно сотрудничать с вьетнамскими коллегами для развития многогранного сотрудничества, стремясь к ощутимому и эффективному прогрессу, который отражает глубину всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.
Лидеры двух стран обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и договорились о тесной координации усилий по развитию сотрудничества с такими регионами, как Африка, Ближний Восток и Латинская Америка. Они подтвердили свою приверженность поддержке поддержания мира, стабильности, свободы судоходства и полетов в Восточном море в соответствии с международным правом, в частности Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982). Обе стороны также подчеркнули необходимость укрепления морского сотрудничества, включая содействие развитию морской экономики, обеспечению безопасности на море, защите побережья и сохранению морской среды.
Пользуясь случаем, Фам Минь Тьинь пригласил Францию направить в Ханой делегацию высокого уровня для участия в церемонии подписания конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, запланированной на октябрь этого года.