НОВОСТИ
Премьер-министр Вьетнама встретился с Президентом Филиппин и Премьер-министром Таиланда на полях 47-го саммита АСЕАН
Президент Филиппин подчеркнул, что Вьетнам остаётся одним из важнейших партнёров его страны в Юго-Восточной Азии. Он выразил надежду, что обе стороны будут и впредь тесно сотрудничать для дальнейшего углубления отношений всестороннего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Филиппинами во всех областях, от политики и экономики до обороны, безопасности и взаимодействия на многосторонних форумах, в преддверии 50-летия установления дипломатических отношений в 2026 году.
Оба лидера с удовлетворением отметили позитивное развитие двусторонних отношений, особенно после государственного визита Президента Маркоса-младшего во Вьетнам в январе 2024 года. Стороны договорились тесно сотрудничать в разработке программы действий по реализации партнёрства на новом этапе.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил активизировать обмен делегациями на высшем и всех уровнях, продвигать сотрудничество по партийным и парламентским каналам, а также эффективно использовать существующие двусторонние механизмы. Он также высказался за то, чтобы обе стороны раскрыли потенциал сотрудничества в таких областях, как цифровая трансформация, технологии переработки продовольствия, высокотехнологичное сельское хозяйство и инфраструктура; исследовали возможности взаимодействия в цепочках поставок с учётом сильных сторон каждой страны, включая развитие региональной экосистемы АСЕАН по производству электромобилей и аккумуляторов; и усилили торговое сотрудничество в сфере риса с целью подписания долгосрочного соглашения, способствующего обеспечению продовольственной безопасности.
Президент Маркос-младший приветствовал усилия Вьетнама по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН), подтвердив, что Филиппины будут сотрудничать и оказывать поддержку Вьетнаму в укреплении его потенциала по предотвращению ННН-промысла, а также в усилиях по снятию «жёлтой карточки» Европейского союза.
Оба лидера также договорились укреплять сотрудничество и сохранять солидарность и единство в рамках АСЕАН; продвигать центральную роль объединения в решении региональных и международных вопросов, включая устойчивое управление и использование водных ресурсов реки Меконг; а также обеспечивать мир, стабильность, безопасность и свободу судоходства и пролётов над Восточным морем в соответствии с нормами международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
Стороны подтвердили важность полного и эффективного выполнения Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и выразили стремление к скорейшему завершению переговоров по Кодексу поведения (COC) в соответствующих водах.
Во время встречи с Премьер-министром Таиланда Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Её Величества королевы-матери Сирикит и отметил высокую оценку роли Таиланда как крупнейшего торгового партнёра и второго по объёму инвестора Вьетнама в АСЕАН.
Премьер-министр Анутин отметил, что Вьетнам является одним из ключевых партнёров Таиланда в Юго-Восточной Азии, и выразил готовность тесно сотрудничать с Премьер-министром Фам Минь Тьинем для дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничества между двумя странами.
Оба лидера выразили удовлетворение поступательным развитием вьетнамско-таиландских отношений, особенно после официального повышения их статуса до всеобъемлющего стратегического партнёрства в мае 2025 года. Стороны договорились тесно координировать действия при разработке плана мероприятий на новый этап сотрудничества.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил стремиться к увеличению объёма двусторонней торговли до 25 млрд долларов США на сбалансированной основе, создавая более широкие возможности доступа на рынки и устраняя торговые барьеры. Он также предложил рассмотреть возможность создания совместных предприятий для регулирования цен, освоения новых рынков и укрепления взаимовыгодного сотрудничества, особенно в области внедрения передовых технологий при добыче нефти, газа и сжиженного природного газа.
Оба Премьер-министра подчеркнули важность реализации стратегии «Три взаимосвязанности», основанной на принципах взаимной выгоды и направленной на укрепление связей в цепочках поставок, развитие человеческих ресурсов, а также расширение транспортных и туристических связей. Стороны договорились в ближайшее время создать совместную рабочую группу и разработать план действий по воплощению данной стратегии в жизнь.
В области обеспечения безопасности Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил значимость усиления координации и обмена информацией в борьбе с террористическими и реакционными организациями, при этом подчеркнув, что ни одно лицо и ни одна организация не должны использовать территорию одной страны для действий против другой.
Обе стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров, развивать народные обмены и партнёрские связи между местными органами власти; а также продвигать культурные обменные программы, особенно в 2026 году, когда обе страны будут отмечать 50-летие установления дипломатических отношений, что будет способствовать углублению взаимопонимания и дружбы между народами, особенно среди молодёжи.
Премьер-министр Анутин приветствовал усилия Вьетнама по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом и подтвердил, что Таиланд продолжит сотрудничество и поддержку в укреплении потенциала Вьетнама в этой сфере, с целью добиться снятия «жёлтой карточки» Европейского союза.
Оба лидера также отметили важность поддержания сотрудничества, единства и солидарности в рамках АСЕАН; продвижения центральной роли объединения в решении международных и региональных вопросов, включая устойчивое управление и использование водных ресурсов реки Меконг; обеспечения мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и пролётов над Восточным морем в соответствии с нормами международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS); а также полного и эффективного выполнения Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и скорейшего принятия Кодекса поведения (COC).