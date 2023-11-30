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Премьер-министр Вьетнама встретился с президентом Турции
Президент Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил визит премьер-министра Фам Минь Тьиня, который проходит в то время, когда Вьетнам и Турция празднуют 45-ю годовщину установления дипломатических отношений, сказав, что он открывает новую эру в отношениях.
Президент подтвердил, что Турция придает большое значение развитию многогранного сотрудничества с Вьетнамом, и высоко оценил ценную поддержку правительства и народа Вьетнама его стране в преодолении последствий землетрясения, произошедшего в феврале 2023 года.
Лидеры договорились укреплять сотрудничество между Коммунистической партией Вьетнама и правящей Партией справедливости и развития Турции, а также между правительствами и парламентами двух стран.
Они также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, и подчеркнули важность соблюдения международного права, а также обеспечения мира, безопасности и развития в двух регионах и во всем мире.
Оба придерживались мнения, что у двух стран остается достаточно возможностей для укрепления своих экономических связей, и требуется больше внимания для дальнейшего использования огромного потенциала.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция хочет расширить торговое и инвестиционное сотрудничество с Вьетнамом, добавив, что ряд турецких компаний успешно работают в этой стране Юго-Восточной Азии.
Президент также предложил двум странам расширить сотрудничество в области туризма, здравоохранения и энергетики, а также пообещал дать указания министерствам и ведомствам по реализации мероприятий, согласованных во время визита премьер-министра Фам Минь Тьиня, включая организацию 8-го заседания Межправительственного комитета Вьетнам-Турция и пятых политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран в первой половине 2024 года.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал Турцию облегчить доступ основных вьетнамских товаров, таких как обувь, сельскохозяйственная продукция и рыбные продукты, к сетям супермаркетов и системе распределения в стране, и приветствовал турецкие группы и предприятия инвестировать в такие области, как развитие водорода, инфраструктуры и логистики.
Лидеры также договорились укреплять сотрудничество в других областях, включая индустрию халяль, туризм, сельское хозяйство, образование и обучение, а также расширять обмен между людьми.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь воспользовался случаем, чтобы предложить президенту Турции направить соответствующие турецкие ведомства на создание более благоприятных условий для жизни и работы вьетнамской общины в стране.
Премьер-министр передал президенту Турции приглашение от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и президента Во Ван Тхыонга посетить Вьетнам с официальным визитом в следующем году. Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение с удовольствием.