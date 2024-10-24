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Премьер-министр Вьетнама встретился с президентом Турции в России
Он поздравил Турцию с недавними важными социально-экономическими достижениями и выразил уверенность, что под мудрым руководством президента Эрдогана, Турция успешно реализует концепцию «Век Турции».
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам придает большое значение крепкой дружбе и сотрудничеству с Турцией, и выразил надежду, что турецкие предприятия будут больше инвестировать во Вьетнам.
Со своей стороны, президент Эрдоган попросил премьер-министра Фам Минь Тьиня передать свои поздравления новоизбранному президенту государства Лыонг Кыонгу, а также выразил свои впечатления от достижений социально-экономического развития Вьетнама.
Президент поблагодарил Вьетнам за то, что он поддержал Турцию в качестве партнера по секторальному диалогу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он выразил сочувствие правительству и народу Вьетнама в связи с потерями, вызванными тайфуном «Яги».
Оба лидера выразили свою радость в связи с прогрессом в отношениях между Вьетнамом и Турцией и договорились увеличить обмены и встречи между высшими руководителями двух стран для продвижения и углубления двусторонних связей.
Они договорились развивать торгово-экономическое сотрудничество в соответствии с потенциалом обеих сторон, стремясь достичь двусторонней торговли в 4 миллиарда долларов США, а также рассмотреть возможность формирования новых рамок для дальнейшего содействия торговле и инвестициям, расширения сотрудничества в других областях, включая оборону, и облегчения туристической деятельности граждан двух стран.
Лидеры двух стран обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая недавнюю эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, и подтвердили необходимость усиления координации на региональных и международных форумах по сотрудничеству в ближайшее время.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал президенту Турции приглашение президента Лыонг Кыонга посетить Вьетнам в ближайшее время. Президент Эрдоган с удовольствием принял приглашение.