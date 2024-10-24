Премьер-министр Вьетнама встретился с президентом Турции в России

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встречается с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Казани 23 октября вечером (по местному времени). Фото: ВИA

Глава вьетнамского правительства напомнил о своих хороших впечатлениях от страны и народа Турции во время своего официального визита в ноябре 2023 года.Он поздравил Турцию с недавними важными социально-экономическими достижениями и выразил уверенность, что под мудрым руководством президента Эрдогана, Турция успешно реализует концепцию «Век Турции».Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам придает большое значение крепкой дружбе и сотрудничеству с Турцией, и выразил надежду, что турецкие предприятия будут больше инвестировать во Вьетнам.Со своей стороны, президент Эрдоган попросил премьер-министра Фам Минь Тьиня передать свои поздравления новоизбранному президенту государства Лыонг Кыонгу, а также выразил свои впечатления от достижений социально-экономического развития Вьетнама.Президент поблагодарил Вьетнам за то, что он поддержал Турцию в качестве партнера по секторальному диалогу Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он выразил сочувствие правительству и народу Вьетнама в связи с потерями, вызванными тайфуном «Яги».Оба лидера выразили свою радость в связи с прогрессом в отношениях между Вьетнамом и Турцией и договорились увеличить обмены и встречи между высшими руководителями двух стран для продвижения и углубления двусторонних связей.