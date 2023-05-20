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Премьер-министр Вьетнама встретился с президентом РК

19 мая в Хиросиме, Япония, премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сук Ёлем в рамках своей поездки для участия в расширенном саммите Группы G7.
  По случаю своего визита на расширенный и рабочий саммит «Большой семерки» в Японии во второй половине дня 19 мая в Хиросиме премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
На встрече Фам Минь Тьинь передал приветствия генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и президента Во Ван Тхыонга президенту Юн Сук Ёлю.

Фам Минь Тьинь выразил удовлетворение замечательными достижениями в отношениях между двумя странами за последние 30 лет с момента установления двусторонних дипломатических отношений в 1992 году, включая повышение уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.

Он подтвердил, что две страны имеют много схожих стратегических интересов в развитии каждой страны, а также взгляды на различные международные и региональные вопросы, особенно на продвижение роли международного права, многосторонность и постановку людей в центр обслуживания.

В своем внешнеполитическом подходе ВьГоворя об ориентирах социально-экономического развития Вьетнама, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам строит социалистическое правовое государство, рыночную социалистическую экономику и социалистическую демократию, в которой люди являются центром, целью, субъектом и движущей силой развития.

В этом духе Фам Минь Тьинь предложил РК продолжить сотрудничество и поддержку Вьетнама в пяти конкретных областях, включая капитал, технологии, человеческие ресурсы, институциональное строительство и управление.

Фам Минь Тьинь предложил обеим сторонам продолжать развивать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество с целью достижения сбалансированной и здоровой торговли в размере 150 миллиардов долларов США к 2030 году. Он также приветствовал инвестиции корейских предприятий в крупные инфраструктурные проекты во Вьетнаме.

Со своей стороны президент Юн Сук Ёль согласился с вьетнамским лидером в оценке выдающихся результатов двусторонних отношений с течением времени и заявил, что Вьетнам является одним из важнейших партнеров РК в регионе, о чем свидетельствует тот факт, что Вьетнам является ее третьим торговым партнером по величине.

Что касается направлений развития отношений, то РК готова работать с Вьетнамом для более тесного сотрудничества в различных областях, особенно в тех областях, где у РК есть сильные стороны, а у Вьетнама есть потребности, таких как наука, технологии и инновации, способствующие социально- экономическому развитию и улучшению жизни людей в обеих странах, сказал он.

Президент РК выразил комплексную стратегическую позицию, что на основе партнерства связи двух стран станут крепче и содержательнее.

Оба лидера также одобрили принятие практических мер по поддержке вьетнамской общины в РК и корейской общины во Вьетнаме.

Обе стороны договорились продолжать обмен мнениями и координацию по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, в многосторонних механизмах сотрудничества и международных организациях, способствуя поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.тнам неизменно ценит свои отношения с Республикой Кореи и желает углублять сотрудничество между двумя странами, уделяя особое внимание экономическому и торговому сотрудничеству и политическому доверию в качестве основы, способствуя миру и процветанию в регионе и мире.

ИЖВ/ВИА

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