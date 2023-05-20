Премьер-министр Вьетнама встретился с президентом РК

По случаю своего визита на расширенный и рабочий саммит «Большой семерки» в Японии во второй половине дня 19 мая в Хиросиме премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем. Фото: Зыонг Жанг/ВИА