Премьер-министр Вьетнама встретился с президентом Республики Корея

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и президент Кореи Юн Сук Ёль. Фото: ВИA Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и президент Кореи Юн Сук Ёль. Фото: ВИA

Выразив свое удовольствие от первого официального визита в РК в качестве премьер-министра, глава вьетнамского правительства проинформировал президента Юн Сук Ёля о состоявшихся ранее плодотворных переговорах с его корейским коллегой Хан Док Су, включая основные направления дальнейшего углубления двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства.



Он предложил сторонам продолжать поддерживать и расширять обмен делегациями на всех уровнях и регулярно реализовывать существующие механизмы сотрудничества в области дипломатии, национальной обороны и безопасности в соответствии с уровнем всеобъемлющего стратегического партнерства.



Президент Юн Сук Ёль, в свою очередь, подтвердил, что РК рассматривает Вьетнам как важнейшего партнера в реализации своей региональной политики, включая Индо-Тихоокеанскую стратегию и Инициативу солидарности РК-АСЕАН. В центре обсуждения были экономические отношения. Обе стороны обязались способствовать углублению экономических связей, стремясь к тому, чтобы объем двусторонней торговли составил 100 миллиардов долларов США к 2025 году и 150 миллиардов долларов США к 2030 году.



В этом духе премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил совместные усилия по привлечению корейских инвестиций в такие ключевые отрасли, как полупроводники, цифровая трансформация, зеленые технологии и биотехнологии. Он призвал корейское правительство уделять приоритетное внимание высокотехнологичным проектам с высокой добавленной стоимостью, а также подготовке рабочей силы в области полупроводников, водородной энергетики и искусственного интеллекта.



Он также предложил использовать такие финансовые инструменты, как Фонд содействия экономическому развитию (EDPF) и Фонд сотрудничества в области экономического развития (EDCF), для поддержки проектов развития инфраструктуры.



Признавая привлекательность Вьетнама для корейских инвесторов, президент Юн Сук Ёль предложил создать благоприятные условия для участия корейских предприятий в крупных проектах Вьетнама, особенно в области энергетики и сжиженного природного газа.



Он подтвердил готовность РК Вьетнаму в подготовке рабочей силы для полупроводниковой и высокотехнологичной промышленности, а также поддерживать развитие его культурной индустрии. Он также пообещал поддержать успешное проведение во Вьетнаме Саммита по партнерству в ради зеленого роста и глобальных целей 2030 (P4G) в апреле 2025 года.



Обе стороны пообещали расширять сотрудничество в области культуры, образования, туризма, взаимодействия между населенными пунктами и обменов между людьми для укрепления взаимопонимания и солидарности между двумя странами, защиты законных прав и интересов граждан каждой страны в другой стране и поддержки вьетнамско-корейских мультикультурных семей.



Пообещав взаимную поддержку на глобальных и региональных форумах, представляющих взаимный интерес, они также выразили свое согласие укреплять сотрудничество в рамках механизмов АСЕАН-РК и Меконг-РК.

Президент Юн Сук Ёль высоко оценил отличную роль Вьетнама в качестве координатора отношений АСЕАН и РК и призвал его поддержать усилия по превращению отношений АСЕАН и РК во всеобъемлющее стратегическое партнерство. Он также приветствовал позицию Вьетнама и АСЕАН по вопросу Восточного моря, чтобы внести вклад в мир, стабильность и развитие в регионе.



