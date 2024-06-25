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Премьер-министр Вьетнама встретился с президентом Польши в кулуарах ВЭФ
Премьер-министр Вьетнама поблагодарил Польшу за поддержку вьетнамских граждан, пострадавших в результате пожара в торговом центре в Варшаве в мае этого года.
Стороны выразили удовлетворение позитивным развитием вьетнамско-польских отношений во многих областях. В преддверии 75-й годовщины двусторонних дипломатических отношений (1950-2025 гг.) они договорились продвигать двусторонние отношения на новую высоту в предстоящее время.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил двум странам продолжать укреплять партнерство путем усиления обмена делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, увеличения количества визитов официальных лиц по партийным каналам, развития экономического, торгового, инвестиционного, культурного сотрудничества и обмена между людьми.
Он пообещал, что Вьетнам обеспечит оптимальные условия для импорта товаров, являющихся сильной стороной Польши, таких как станки и корабли.
Стороны должны ускорить подписание кредитного соглашения по проекту строительства шести новых морских поисково-спасательных судов, для которых польское правительство обязалось предоставить Вьетнаму льготный кредит, сказал Фам Минь Тьинь, добавив, что Вьетнам надеется на поддержку Польши в подготовке кадров в области базовой подготовки и судостроения.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Польше продолжать создавать благоприятные условия для того, чтобы вьетнамская община в Польше могла обосноваться, хорошо интегрироваться в принимающее общество и активно содействовать социально-экономическому развитию Польши и крепкой традиционной дружбе между Вьетнамом и Польшей.
В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда выразил свое впечатление от социально-экономических достижений Вьетнама, подчеркнув, что Вьетнам является крупнейшим партнером Польши в Юго-Восточной Азии. Он приветствовал вклад вьетнамской общины в Польше.
Польский лидер выразил надежду, что Вьетнам создаст благоприятные условия для экспорта польских фирм во Вьетнам и укрепит сотрудничество со своими вьетнамскими коллегами в новых областях, таких как возобновляемая энергетика и туризм.