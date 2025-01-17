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Премьер-министр Вьетнама встретился с президентом Польши в Варшаве

16 января во второй половине дня (по местному времени) в Варшаве в рамках своего официального визита в Польшу, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.
  Во время встречи премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня (третий слева) и президента Польши Анджея Дуды (третий справа) в Президентском дворце в Варшаве. Фото: ВИA  
Президент Анджей Дуда высоко оценил официальный визит премьер-министра Фам Минь Тьиня и высокопоставленной делегации правительства Вьетнама в связи с празднованием 75-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами (1950-2025 гг.). Он считает, что визит в Польшу вьетнамского премьер-министра после многих лет станет поворотным моментом для дальнейшего продвижения польско-вьетнамского всеобъемлющего партнерства. Президент высоко оценил роль Вьетнама в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Президент Анджей Дуда вспомнил хорошие воспоминания о своем визите во Вьетнам в 2017 году и о встрече с премьер-министром Фам Минь Тьинем по случаю Всемирного экономического форума в Даляне, Китай, в июне 2024 года. Он выразил удовлетворение позитивным развитием отношений между двумя странами в последнее время, подтвердив, что Польша всегда рассматривает Вьетнам как своего самого важного партнера в Юго-Восточной Азии и хочет развивать отношения сотрудничества с Вьетнамом во всех областях.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил Польшу с впечатляющими достижениями в процессе социально-экономического развития и европейской интеграции, способствующими укреплению роли и положения Польши в регионе, и высоко оценил вклад президента Анджея Дуды в развитие Польши.

Он с уважением передал президенту Анджею Дуде приветствия от генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама, президента государства Лыонг Кыонга и председателя Национального собрания Чан Тхань Мана.

Премьер-министр поблагодарил лидеров и народ Польши за искренний и уважительный прием вьетнамской делегации и сообщил о результатах очень успешных переговоров с премьер-министром Дональдом Туском. Он подчеркнул, что вьетнамский народ всегда помнит о ценной поддержке и помощи, которую польский народ оказал Вьетнаму в прошлом в борьбе за национальную независимость и воссоединение, а также в нынешнем процессе социально-экономического развития и международной интеграции.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что хотя время изменилось, дружба между двумя народами никогда не изменится. Он подтвердил, что при реализации внешней политики независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности международных отношений Вьетнам всегда дорожит и хочет укреплять отношения с традиционными друзьями в регионе Центральной и Восточной Европы, среди которых Польша является одним из самых приоритетных партнеров.

На встрече лидеры двух стран выразили радость по поводу позитивного развития вьетнамско-польских отношений во многих областях, благодаря чему отношения между двумя странами становятся более интенсивными, обширными, всеобъемлющими и всеохватывающими. Две страны поддерживают обмен делегациями на всех уровнях по всем каналам партии, государства, правительства, парламента и народной дипломатии.

Экономика и торговля стали важной составляющей двустороннего сотрудничества. С 2020 года двусторонний товарооборот достиг более 2,5 миллиардов долларов США в год, а в 2024 году превысил 3 миллиарда долларов США, что делает Польшу крупнейшим торговым партнером Вьетнама в Центральной и Восточной Европе.

Сотрудничество в области образования и профессиональной подготовки, культуры и туризма, а также сельского хозяйства продолжает добиваться значительного прогресса. Президент Польши высоко оценил решение Вьетнама об отмене виз для польских граждан в 2025 году и выразил уверенность, что этот шаг создаст движущую силу для развития туризма и обменов между людьми между двумя странами.

Обсуждая направления и важные меры для более глубокого и эффективного развития двусторонних отношений, лидеры двух стран договорились продолжать наращивать количество встреч и обменов делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, для укрепления политического доверия и взаимопонимания, как основы для скорейшего вывода вьетнамско-польских отношений на стратегический уровень.

Что касается торгово-экономических связей, стороны договорились продолжить полную и эффективную реализацию Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), создавая благоприятные условия для проникновения товаров друг друга на рынок каждой из сторон. Они договорились поощрять польский бизнес к продвижению инвестиций во Вьетнам в таких областях, где Польша имеет сильные стороны, как цифровая трансформация, фармацевтика, пищевая промышленность, обрабатывающая и перерабатывающая промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых. Президент Анджей Дуда подтвердил свою поддержку скорейшей ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA).

Президент Анджей Дуда предложил сторонам тесно координировать действия по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Фам Минь Тьиня, максимально использовать имеющийся потенциал и преимущества для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в ключевых областях, уделяя особое внимание продвижению традиций сотрудничества в области образования и подготовки кадров, культуры и обменов между людьми двух стран.

Президент Анджей Дуда высоко оценил вклад вьетнамской общины в развитие Польши. Между тем, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил благодарность за поддержку вьетнамской общины в Польше, оказанную польскими властями на всех уровнях в последнее время, и выразил надежду, что в скором времени община будет признана в качестве этнического меньшинства Польши, чтобы продолжить глубокую интеграцию в страну, внося более эффективный вклад в социально-экономическое развитие Польши, а также в добрую традиционную дружбу между двумя странами.

Обе стороны договорились, что две страны продолжат тесную координацию и поддержку друг друга на многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций и в рамках сотрудничества АСЕАН и ЕС, чтобы внести вклад в мир, сотрудничество и развитие в регионах и во всем мире.

По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь с уважением передал президенту Анджею Дуде приглашение президента Лыонг Кыонга посетить Вьетнам в ближайшее время.

ВИА/ИЖВ

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