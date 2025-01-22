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Премьер-министр Вьетнама встретился с президентом Панамы в Давосе

21 января (по местному времени) в Давосе, в рамках 55-й ежегодной встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ) и двусторонних мероприятий в Швейцарии, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино Кинтеро.
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь (справа) и президент Панамы Хосе Рауль Мулино Кинтеро в Давосе 21 января. Фото: ВИA  
Подчеркнув, что Вьетнам высоко оценивает роль и положение Панамы в Центральной и Латинской Америке, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил признательность за поддержку, которую народ Панамы оказал Вьетнаму во время его прошлой борьбы за национальное освобождение и в нынешнем процессе национального строительства. Он подчеркнул, что близкие отношения между народами двух стран создадут благоприятные условия для укрепления двусторонних связей, особенно в области политики, дипломатии, экономики и торговли.

Подтвердив, что Вьетнам играет важную роль для Панамы, президент Хосе Кинтеро подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества двух стран в условиях растущей конкуренции в мире. Президент подчеркнул, что у двух стран есть различные области, в которых они могут расширять сотрудничество и дополнять друг друга, например, в торговле и сфере услуг. Он поблагодарил вьетнамских предпринимателей за постоянную поддержку и за то, что они предпочитают вести бизнес с Панамой на протяжении многих лет.

Он также отметил, что масштабы торговли, роль Вьетнама в Азии, а также трудолюбие и усердие вьетнамского народа являются дополнительными ценностями для сотрудничества между двумя странами.

Для более эффективного и содержательного развития двусторонних отношений лидеры двух стран согласились, что обеим сторонам необходимо увеличить обмен делегациями, особенно на высоком уровне; усилить торговое и инвестиционное сотрудничество; расширить сотрудничество в новых областях, таких как инфраструктура, электромобили, фармацевтика, развитие туризма и обмены между людьми.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что, основываясь на своем опыте в сельском хозяйстве и производстве риса, Вьетнам готов поделиться своими знаниями и оказать поддержку Панаме в производстве продуктов питания, в частности, в выращивании риса. Вьетнам также готов создать благоприятные условия для панамских предприятий в ведении бизнеса и инвестировании во Вьетнам, а также получить доступ к 60 рынкам партнеров по соглашению о свободной торговле (FTA).

По этому случаю он передал президенту Хосе Кинтеро приглашения от генерального секретаря партии То Лама и президента государства Лыонг Кыонга посетить Вьетнам в ближайшее время. Последний с радостью принял приглашения.

ВИА/ИЖВ

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