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Премьер-министр Вьетнама встретился с президентом Панамы в Давосе
Подтвердив, что Вьетнам играет важную роль для Панамы, президент Хосе Кинтеро подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества двух стран в условиях растущей конкуренции в мире. Президент подчеркнул, что у двух стран есть различные области, в которых они могут расширять сотрудничество и дополнять друг друга, например, в торговле и сфере услуг. Он поблагодарил вьетнамских предпринимателей за постоянную поддержку и за то, что они предпочитают вести бизнес с Панамой на протяжении многих лет.
Он также отметил, что масштабы торговли, роль Вьетнама в Азии, а также трудолюбие и усердие вьетнамского народа являются дополнительными ценностями для сотрудничества между двумя странами.
Для более эффективного и содержательного развития двусторонних отношений лидеры двух стран согласились, что обеим сторонам необходимо увеличить обмен делегациями, особенно на высоком уровне; усилить торговое и инвестиционное сотрудничество; расширить сотрудничество в новых областях, таких как инфраструктура, электромобили, фармацевтика, развитие туризма и обмены между людьми.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что, основываясь на своем опыте в сельском хозяйстве и производстве риса, Вьетнам готов поделиться своими знаниями и оказать поддержку Панаме в производстве продуктов питания, в частности, в выращивании риса. Вьетнам также готов создать благоприятные условия для панамских предприятий в ведении бизнеса и инвестировании во Вьетнам, а также получить доступ к 60 рынкам партнеров по соглашению о свободной торговле (FTA).
По этому случаю он передал президенту Хосе Кинтеро приглашения от генерального секретаря партии То Лама и президента государства Лыонг Кыонга посетить Вьетнам в ближайшее время. Последний с радостью принял приглашения.