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НОВОСТИ

Премьер-министр Вьетнама встретился с президентом Германии в Ханое

24 января в Ханое состоялась встреча премьер-министра Фам Минь Тьиня с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, в ходе которой премьер-министр Вьетнама выразил уверенность, что нынешний визит немецкого лидера создаст новую мотивацию для расширения вьетнамско-германского стратегического партнерства в будущем.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) приветствует президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Ханое 24 января. Фото: ВИA  
Он поблагодарил Германию за предоставление Вьетнаму большого количества вакцин COVID-19, которые помогают стране бороться с пандемией и способствуют ее социально-экономическому восстановлению.

Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам высоко ценит роль и положение Германии в регионе и мире и желает дальнейшего углубления партнерства с европейской страной во всех областях.

Президент Германии, в свою очередь, приветствовал динамичное экономическое развитие Вьетнама на протяжении многих лет.

Лидеры двух стран выразили удовлетворение прогрессом двусторонних отношений за последние десятилетия, особенно эффективностью совместных проектов, таких как вьетнамско-германский университет и Дом Германии во Вьетнаме.

Премьер-министр Фам Минь Тьинб проинформировал президента Германии об основных достижениях Вьетнама в социально-экономическом развитии и международной интеграции за почти 40 лет “Доимой” (Обновления).

Он отметил, что Вьетнам сосредоточен на достижении стратегических прорывов путем завершения создания институтов, развития системы инфраструктуры, развития человеческих ресурсов и реструктуризации национальной экономики в сочетании с обновлением модели роста, уделяя приоритетное внимание развитию цифровой экономики и цифровой трансформации, зеленому росту и циркулярной экономике.

Вьетнам также намерен усилить научно-технологическое развитие и инновации, а также взять на себя ответственные обязательства по борьбе с изменением климата, сказал он, подчеркнув, что это те области, в которых Вьетнам надеется развивать сотрудничество с Германией.

Для развития двустороннего сотрудничества стороны договорились увеличить обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, что поможет повысить политическое доверие и взаимопонимание и создать новый импульс для сотрудничества; поддерживать координацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах, таких как Организация Объединенных Наций и рамочные программы сотрудничества АСЕАН - Германия и АСЕАН - ЕС.

Подтвердив, что экономика, торговля и инвестиции являются основой двусторонних отношений, лидеры двух стран договорились постоянно поощрять немецкий бизнес инвестировать во Вьетнам, особенно в такие сильные для Германии области, как энергетика, железные дороги, медицинское оборудование, фармацевтика и инфраструктура.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Германии в ближайшее время ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), продолжить сотрудничество с Вьетнамом для эффективной реализации программы Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP), участником которой является Германия, чтобы Вьетнам мог достичь своей цели по сокращению выбросов, как было заявлено на 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP 26), а также в реализации проектов сотрудничества в области развития, финансируемых Германией в ближайшее время, с приоритетом на строительство инфраструктуры, устойчивое развитие и возобновляемые источники энергии.

Лидеры двух стран также достигли консенсуса относительно активизации сотрудничества в области подготовки и развития высококачественных человеческих ресурсов, а также ускорения создания механизмов и рамок сотрудничества в области профессионального обучения. Президент Германии выразил надежду, что вьетнамская рабочая сила вскоре получит возможность работать в Германии, чтобы помочь стране справиться с нехваткой рабочей силы в ближайшее время.

Премьер-министр Вьетнама предложил президенту Германии продолжать оказывать помощь и создавать благоприятные условия для того, чтобы более чем 200.000 вьетнамцев в Германии успешно интегрировались в общество, вносили больший вклад в социально-экономическое развитие Германии и выступали в качестве мостов, соединяющих две страны. Президент Германии высоко отозвался о вьетнамской общине в Германии и считает ее ценным активом в отношениях между двумя странами и двумя народами.

Обсуждая международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, лидеры двух стран подчеркнули необходимость поддержания мира и стабильности, а также разрешения споров мирными средствами в соответствии с международным правом. Они подчеркнули, что поддерживают свободу судоходства и авиации в Восточном море на основе международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).

ВИА/ИЖВ

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