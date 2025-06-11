НОВОСТИ
Премьер-министр Вьетнама встретился с председателем Сената Франции
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил Францию с успешной организацией крупных международных мероприятий, включая Олимпийские игры, 19-й саммит Франкофонии в 2024 году и недавнюю 3-ю конференцию ООН по океану (UNOC 3). Он подтвердил, что участие Вьетнама в конференции и ратификация им Соглашения в рамках Конвенции ООН по морскому праву о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции (BBNJ) демонстрируют поддержку роли Франции в развитии международного сотрудничества и укреплении устойчивого управления и сохранения морей и океанов.
На встрече председатель Сената Жерар Ларше выразил радость по поводу новой встречи с премьер-министром Фам Минь Тьинем, назвав его дорогим другом Франции и своей страны.
Оба лидера приветствовали позитивные изменения в двусторонних отношениях, тесное сотрудничество между законодательными органами и недавние социально-экономические достижения двух стран, несмотря на глобальную неопределенность.
Премьер-министр Вьетнама подчеркнул, что двусторонние отношения находятся на «восходящей траектории». Стороны договорились укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности, включая миротворчество, помощь при стихийных бедствиях, науку и технологии, энергетику и транспорт.
Они также договорились о расширении сотрудничества в области образования и обучения, включая обмены между университетами, а также о культурном сотрудничестве, особенно в области сохранения исторических мест с французской архитектурой во Вьетнаме. В области здравоохранения они обсудили производство вакцин не только для Вьетнама, но и для всего региона, ссылаясь на недавнее соглашение о передаче технологий между Sanofi и вьетнамской компанией VNVC.
Премьер-министр и председатель Сената также договорились содействовать обмену делегациями высокого уровня и способствовать взаимодействию между специализированными комитетами и дружественными парламентскими группами с целью обмена опытом и повышения эффективности законодательной деятельности.
Фам Минь Тьинь призвал французский Сенат укрепить сотрудничество с Национальным собранием Вьетнама в утверждении двусторонних соглашений и усилении координации и взаимной поддержки на региональных и глобальных межпарламентских форумах. Он также призвал Францию в ближайшее время ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA).
Кроме того, он попросил Жерара Ларше лично поддержать и способствовать скорейшему подтверждению проведения Францией 13-й конференции по децентрализованному сотрудничеству между Вьетнамом и Францией. Этот важный механизм способствует обмену между людьми и местными жителями, и его необходимо поддерживать и развивать, особенно по мере того, как отношения двух стран перерастают во всеобъемлющее стратегическое партнерство.
Обе стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Они выразили поддержку позиции АСЕАН по Восточному морю и подчеркнули важность поддержания мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и полетов в регионе на основе верховенства права, в частности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS). Они подчеркнули необходимость разрешения споров мирным путем, в соответствии с международным правом, без применения силы или угрозы силой.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь с уважением передал приглашение председателя Национального собрания Чан Тхань Мана председателю Сената Жерару Ларше посетить Вьетнам.