Премьер-министр Вьетнама встретился с председателем Сената Малайзии

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и председатель Сената Малайзии Дато Аванг Беми Аванг Али Басах на встрече в Куала-Лумпуре 25 мая. Фото: ВИA

Председатель Сената Дато Аванг Беми Аванг Али Басах подчеркнул, что Вьетнам является единственным всеобъемлющим стратегическим партнером Малайзии в Азии, отметив, что визит Фам Минь Тьиня представляет собой важную возможность для двух стран содействовать существенному и эффективному выполнению соглашений о сотрудничестве в рамках недавно обновленной структуры партнерства.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил Малайзию с достижениями последних лет, особенно в области экономического развития, в которое малайзийский Сенат внес свой позитивный вклад. Он выразил свое удовлетворение активным ростом двусторонних отношений, особенно созданием всеобъемлющего стратегического партнерства во время официального визита генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Малайзию в ноябре 2024 года.



Он подтвердил, что Вьетнам придает особое значение развитию двусторонних связей с Малайзией, и что правительство и Национальное собрание Вьетнама готовы содействовать сотрудничеству между двумя странами.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил обеим сторонам активно реализовывать меры по скорейшему увеличению двусторонней торговли до 20 миллиардов долларов США на сбалансированной основе; создать благоприятные условия для импортно-экспортной деятельности и ограничить применение торговых барьеров. Он также призвал Малайзию оказать поддержку в обучении вьетнамских местных жителей и предприятий процессам производства и сертификации продукции Халяль, а также в дальнейшем содействии импорту продукции Халяль из Вьетнама, и в скором времени подписать соглашение о сотрудничестве в индустрии Халяль в ближайшем будущем.



Стороны договорились продолжать развивать обмены делегациями на всех уровнях, эффективно реализовывать существующие механизмы и соглашения о сотрудничестве, укрепляя тем самым стратегическое доверие между двумя странами; оперативно завершить переговоры и подписать ключевые соглашения в области обороны, безопасности, морского сотрудничества, образования и других сферах, чтобы заложить основу для более широкого и глубокого двустороннего сотрудничества.



Лидеры договорились поощрять открытие большего количества рейсов, соединяющих популярные направления между двумя странами, для развития торговли и туризма; создавать благоприятные условия для проживания, работы и учебы граждан каждой страны в другой; поддерживать позитивную роль вьетнамской общины в Малайзии и малайзийской общины во Вьетнаме в укреплении солидарности между людьми.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал законодательные органы двух стран укреплять обмен опытом в законотворчестве, высшем надзоре и других ключевых национальных вопросах.



Вьетнамский лидер высоко оценил роль Малайзии как председателя АСЕАН 2025 года, а также председателя 46-й Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA). Он заявил, что в условиях сложного и непредсказуемого развития событий в мире две страны должны продемонстрировать солидарность и единство, чтобы повысить роль АСЕАН, ее авторитет и способность решать возникающие проблемы.



Он подтвердил готовность Вьетнама тесно координировать свои действия с Малайзией и другими странами-членами в реализации согласованных приоритетов, направленных на построение единой, устойчивой и инклюзивной АСЕАН, играющей центральную роль. Премьер-министр также выразил надежду, что Малайзия выдвинет практические и эффективные инициативы, которые внесут практический и эффективный вклад в развитие АСЕАН и AIPA.



Пользуясь случаем, премьер передал председателю Сената Вьетнама Чан Тхань Ману приглашение посетить Вьетнам с официальным визитом как можно скорее.



