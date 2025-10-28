Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Вьетнама встретился с Председателем Европейского совета на полях 47-го саммита АСЕАН

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился с Председателем Европейского совета Антониу Коштой 27 октября в рамках 47-го саммита АСЕАН и сопутствующих саммитов, проходящих в Куала-Лумпуре (Малайзия), для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и тем, представляющих взаимный интерес.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и Председатель Европейского совета Антониу Кошта обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества и тематику, представляющую взаимный интерес, 27 октября 2025 года на полях 47-го саммита АСЕАН и сопутствующих саммитов в Куала-Лумпуре (Малайзия). (Фото: ВИА  
Выразив радость по случаю новой встречи с Антониу Коштой после их контакта на Конференции ООН по океану в июне, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Европейский союз является одним из ведущих стратегических партнёров Вьетнама.

Подчеркнув необходимость решения ряда неотложных вопросов в двусторонних отношениях, глава правительства заявил о политической решимости и усилиях Вьетнама в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН). Он призвал Европейскую комиссию (ЕК) направить в ближайшее время инспекционную миссию во Вьетнам для оценки текущей ситуации и снятия «жёлтой карточки».

Премьер-министр сообщил, что проводит еженедельные совещания с соответствующими министерствами, ведомствами и населенными пунктами для решения данной проблемы. Он также отметил, что Вьетнам активно развивает сотрудничество с другими странами, включая государства Юго-Восточной Азии, в целях развития устойчивого рыболовства, повышения потенциала рыбаков и предприятий для адаптации к требованиям законодательства и перехода к ответственным методам промысла. Кроме того, предпринимаются усилия, направленные на поддержку рыбаков в переходе от вылова рыбы к устойчивому аквакультурному производству.

Премьер-министр подчеркнул необходимость в полной мере использовать возможности, предоставляемые Соглашением о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), и тесно сотрудничать для устранения любых препятствий, с которыми сталкиваются предприятия обеих сторон. Он призвал Европейский союз ускорить процесс ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) оставшимися странами - членами ЕС, а также стимулировать европейские компании к инвестированию в ключевые проекты во Вьетнаме, особенно в области инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и зелёного перехода.

Отмечая важную роль Европейского союза на международной арене, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил поддержку Вьетнамом инициативы Global Gateway «Глобальный портал» Европейского союза. Он подчеркнул, что Вьетнам решительно поддерживает развитие отношений АСЕАН - ЕС и продолжит выступать «воротами» для укрепления взаимосвязанности и сотрудничества между Европейским союзом и странами Юго-Восточной Азии.

В свою очередь, Председатель Европейского совета Антониу Кошта выразил готовность тесно сотрудничать с Вьетнамом для продвижения приоритетов, обозначенных главой вьетнамского правительства, подчеркнув, что Европейский союз высоко ценит роль и положение Вьетнама, особенно его впечатляющие экономические достижения.

Председатель Европейского совета также отметил удовлетворение тем, что обе стороны обсуждают возможность повышения уровня двусторонних отношений до Отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, вновь подтвердив стремление ЕС к дальнейшему укреплению сотрудничества с Вьетнамом, прежде всего в сферах торговли и инвестиций, зелёного и цифрового перехода, совместного решения глобальных вызовов и укрепления международного порядка, основанного на правилах.

Говоря о международной и региональной обстановке, Антониу Кошта согласился, что обеим сторонам необходимо активизировать координацию усилий для продвижения многостороннего сотрудничества, отметив, что в настоящее время Европейский союз придаёт приоритетное значение укреплению отношений с АСЕАН и странами региона.

Он высоко оценил конструктивный подход Вьетнама к вопросам мира и безопасности, а также его позицию в поддержку основных принципов международного права на фоне глобальной и региональной нестабильности.

Премьер-министр Вьетнама воспользовался случаем, чтобы пригласить Председателя Европейского совета и других руководителей ЕС посетить Вьетнам в удобное для них время. Антониу Кошта выразил готовность организовать визит в ближайшее время.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Совместное заявление о повышении уровня отношений между Вьетнамом и Великобританией до всеобъемлющего стратегического партнёрства

Совместное заявление о повышении уровня отношений между Вьетнамом и Великобританией до всеобъемлющего стратегического партнёрства

В рамках официального визита в Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии во второй половине дня 29 октября (по местному времени) Премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер и Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам провели переговоры. Сразу после этого стороны опубликовали Совместное заявление о повышении уровня отношений между Вьетнамом и Великобританией до Всеобъемлющего стратегического партнёрства.
ПОДРОБНЕЕ

Top