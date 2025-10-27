НОВОСТИ
Премьер-министр Вьетнама встретился с Председателем Европейского совета на полях 47-го саммита АСЕАН
Подчеркнув необходимость решения ряда неотложных вопросов в двусторонних отношениях, глава правительства заявил о политической решимости и усилиях Вьетнама в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН). Он призвал Европейскую комиссию (ЕК) направить в ближайшее время инспекционную миссию во Вьетнам для оценки текущей ситуации и снятия «жёлтой карточки».
Премьер-министр сообщил, что проводит еженедельные совещания с соответствующими министерствами, ведомствами и населенными пунктами для решения данной проблемы. Он также отметил, что Вьетнам активно развивает сотрудничество с другими странами, включая государства Юго-Восточной Азии, в целях развития устойчивого рыболовства, повышения потенциала рыбаков и предприятий для адаптации к требованиям законодательства и перехода к ответственным методам промысла. Кроме того, предпринимаются усилия, направленные на поддержку рыбаков в переходе от вылова рыбы к устойчивому аквакультурному производству.
Премьер-министр подчеркнул необходимость в полной мере использовать возможности, предоставляемые Соглашением о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), и тесно сотрудничать для устранения любых препятствий, с которыми сталкиваются предприятия обеих сторон. Он призвал Европейский союз ускорить процесс ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) оставшимися странами - членами ЕС, а также стимулировать европейские компании к инвестированию в ключевые проекты во Вьетнаме, особенно в области инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и зелёного перехода.
Отмечая важную роль Европейского союза на международной арене, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил поддержку Вьетнамом инициативы Global Gateway «Глобальный портал» Европейского союза. Он подчеркнул, что Вьетнам решительно поддерживает развитие отношений АСЕАН - ЕС и продолжит выступать «воротами» для укрепления взаимосвязанности и сотрудничества между Европейским союзом и странами Юго-Восточной Азии.
В свою очередь, Председатель Европейского совета Антониу Кошта выразил готовность тесно сотрудничать с Вьетнамом для продвижения приоритетов, обозначенных главой вьетнамского правительства, подчеркнув, что Европейский союз высоко ценит роль и положение Вьетнама, особенно его впечатляющие экономические достижения.
Председатель Европейского совета также отметил удовлетворение тем, что обе стороны обсуждают возможность повышения уровня двусторонних отношений до Отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, вновь подтвердив стремление ЕС к дальнейшему укреплению сотрудничества с Вьетнамом, прежде всего в сферах торговли и инвестиций, зелёного и цифрового перехода, совместного решения глобальных вызовов и укрепления международного порядка, основанного на правилах.
Говоря о международной и региональной обстановке, Антониу Кошта согласился, что обеим сторонам необходимо активизировать координацию усилий для продвижения многостороннего сотрудничества, отметив, что в настоящее время Европейский союз придаёт приоритетное значение укреплению отношений с АСЕАН и странами региона.
Он высоко оценил конструктивный подход Вьетнама к вопросам мира и безопасности, а также его позицию в поддержку основных принципов международного права на фоне глобальной и региональной нестабильности.
Премьер-министр Вьетнама воспользовался случаем, чтобы пригласить Председателя Европейского совета и других руководителей ЕС посетить Вьетнам в удобное для них время. Антониу Кошта выразил готовность организовать визит в ближайшее время.