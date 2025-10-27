Премьер-министр Вьетнама встретился с Председателем Европейского совета на полях 47-го саммита АСЕАН

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и Председатель Европейского совета Антониу Кошта обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества и тематику, представляющую взаимный интерес, 27 октября 2025 года на полях 47-го саммита АСЕАН и сопутствующих саммитов в Куала-Лумпуре (Малайзия). Фото: ВИА