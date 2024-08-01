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Премьер-министр Вьетнама встретился с министром иностранных дел Индии
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил высокопоставленных руководителей Индии за выражение соболезнований и направление делегации во Вьетнам для участия в церемонии прощания с Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил успешное сопредседательство министров иностранных дел двух стран на 18-м заседании вьетнамско-индийской совместной комиссии в сентябре 2023 года, подчеркнув, что оно стало важнейшим этапом подготовки к его визиту. Он также подчеркнул предпринимаемые усилия по завершению разработки Плана действий вьетнамско-индийского всеобъемлющего стратегического партнерства на 2024-2028 годы, который включает множество новых инициатив.
Он выразил надежду, что его визит откроет новую эру вьетнамско-индийских отношений, отмеченную ростом доверия, более глубоким пониманием и большей эффективностью, что отвечает чаяниям лидеров и народов обеих стран.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь надеется, что благодаря этому визиту отношения между двумя странами вступят в новую эпоху с более высоким доверием, глубоким взаимопониманием и эффективностью, отвечая чаяниям руководителей и народов двух стран.
Он выразил желание, чтобы обе стороны продолжали расширять обмены делегациями на высоком уровне и на всех уровнях, расширять обмены между населенными пунктами двух стран и народный обмен, укреплять торговое, экономическое и инвестиционное сотрудничество, вскоре довести двусторонний товарооборот до 20 млрд долларов США, расширять сотрудничество в новых областях, таких как зеленая трансформация, цифровая трансформация, инновации, полупроводниковые чипы, искусственный интеллект...
Премьер-министр попросил два министерства иностранных дел сосредоточиться на координации действий с другими соответствующими министерствами и отраслями в рассмотрении и реализации соглашений на высоком уровне. Две стороны также согласились продолжать сотрудничать на региональных и международных форумах, поддерживать позицию АСЕАН по вопросам Восточного моря.
Министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что он приложит усилия по сотрудничеству с Министерством иностранных дел Вьетнама для развития вьетнамско-индийских отношений в ближайшее время.