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Премьер-министр Вьетнама встретился с министром иностранных дел Индии

31 июля в Нью-Дели в рамках своего государственного визита в Индию, премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар. Фото: ВИA  
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар тепло поприветствовал премьер-министра Фам Минь Тьиня, одного из первых иностранных лидеров, посетивших Индию с государственным визитом после переизбрания премьер-министра Нарендры Моди на третий срок. Он подтвердил, что индийское правительство придает большое значение этому визиту и считает, что он придаст мощный импульс вьетнамо-индийским связям в ближайшем будущем.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил высокопоставленных руководителей Индии за выражение соболезнований и направление делегации во Вьетнам для участия в церемонии прощания с Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил успешное сопредседательство министров иностранных дел двух стран на 18-м заседании вьетнамско-индийской совместной комиссии в сентябре 2023 года, подчеркнув, что оно стало важнейшим этапом подготовки к его визиту. Он также подчеркнул предпринимаемые усилия по завершению разработки Плана действий вьетнамско-индийского всеобъемлющего стратегического партнерства на 2024-2028 годы, который включает множество новых инициатив.

Он выразил надежду, что его визит откроет новую эру вьетнамско-индийских отношений, отмеченную ростом доверия, более глубоким пониманием и большей эффективностью, что отвечает чаяниям лидеров и народов обеих стран.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь надеется, что благодаря этому визиту отношения между двумя странами вступят в новую эпоху с более высоким доверием, глубоким взаимопониманием и эффективностью, отвечая чаяниям руководителей и народов двух стран.

Он выразил желание, чтобы обе стороны продолжали расширять обмены делегациями на высоком уровне и на всех уровнях, расширять обмены между населенными пунктами двух стран и народный обмен, укреплять торговое, экономическое и инвестиционное сотрудничество, вскоре довести двусторонний товарооборот до 20 млрд долларов США, расширять сотрудничество в новых областях, таких как зеленая трансформация, цифровая трансформация, инновации, полупроводниковые чипы, искусственный интеллект...

Премьер-министр попросил два министерства иностранных дел сосредоточиться на координации действий с другими соответствующими министерствами и отраслями в рассмотрении и реализации соглашений на высоком уровне. Две стороны также согласились продолжать сотрудничать на региональных и международных форумах, поддерживать позицию АСЕАН по вопросам Восточного моря.

Министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что он приложит усилия по сотрудничеству с Министерством иностранных дел Вьетнама для развития вьетнамско-индийских отношений в ближайшее время.

ВИА/ИЖВ

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