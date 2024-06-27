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Премьер-министр Вьетнама встретился с лидером китайского фронта в Пекине

Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Ван Хунином, членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) в Пекине 26 июня в рамках своей текущей поездки в Китай для участия в 15-м ежегодном совещании новых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ) и проведении рабочих встреч.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Ван Хунином, членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) в Пекине 26 июня. Фото: ВИА   
На встрече обе стороны выразили радость и согласились, что после визитов Генерального секретаря ЦК КПВ Вьетнама Нгуен Фу Чонга в Китай в 2022 году и Генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам в 2023 году всеобъемлющее стратегическое партнерство стран сохраняет положительную динамику развития и достигло исторического прогресса. Политическое доверие было укреплено, а сотрудничество между министерствами, секторами и населенными пунктами углубилось в направлении повышения эффективности и практических результатов. Тем временем поддерживаются межличностные обмены, которые играют позитивную роль в укреплении взаимопонимания и дружбы между их народами.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что Вьетнам и Китай - близкие соседи, которых связывают общие горы и реки, а также многочисленные сходства в политических системах, путях развития и социокультурных особенностях. Партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят о значительной и ценной поддержке китайских коллег во время прошлой борьбы за независимость и нынешнего процесса национального строительства и развития Вьетнама.

Глава правительства подтвердил, что укрепление и развитие традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества с Китаем является объективным требованием, стратегическим выбором и главным приоритетом внешней политики Вьетнама, направленной на независимость, самодостаточность и диверсификацию отношений.

Он предложил вьетнамским и китайским ведомствам и отраслям активно обновлять свое мышление, творчески подходить к разработке мер, постоянно реализовывать и продвигать договоренности и общие взгляды высокопоставленных руководителей двух партий и стран. Среди них - совместное заявление о дальнейшем углублении и повышении уровня всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами и создании вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение в соответствии с ориентацией на "шесть приоритетов".

Соглашаясь с мнением премьер-министра Фам Минь Тьиня об отношениях между двумя партиями и странами, председатель НПКСК Ван Хунин заявил, что Китай всегда уделяет приоритетное внимание отношениям с Вьетнамом в своей соседной дипломатии и последовательно поддерживает юго-восточную азиатскую страну в продвижении политики "Доймой" (обновления) под руководством Коммунистической партии Вьетнама в направлении индустриализации, модернизации и повышения престижа и позиций на международной арене.

Что касается будущего сотрудничества между двумя странами, Ван Хунин подтвердил свою готовность содействовать обменам и сотрудничеству между подразделениями всех уровней НПКСК и Отечественного фронта Вьетнама для тщательной реализации общего понимания на высоком уровне и укрепления практического сотрудничества, способствуя развитию вьетнамско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства и сообщества с общим стратегическим будущим.

Высоко оценив значительные теоретические достижения Вьетнама, он отметил необходимость для обеих сторон расширять теоретические обмены, внося вклад в дело строительства социализма в каждой стране.

ВИА/ИЖВ

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Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с Генеральным секретарем ЦК КПК, Председателем КНР Си Цзиньпином

Развитие стабильных, устойчивых и долгосрочных отношений с Китаем - это последовательная политика, объективное требование, стратегический выбор и главный приоритет внешней политики Вьетнама, направленной на независимость, самодостаточность, многосторонность и диверсификацию внешних связей, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь.
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