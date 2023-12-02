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Премьер-министр Вьетнама встретился с лидерами стран и международных организаций на полях COP28
Встречаясь со своим датским коллегой Метте Фредериксеном, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил их онлайн-встречу 2 ноября, в ходе которой было принято Совместное заявление о создании зеленого стратегического партнерства.
Он поблагодарил правительство Дании за создание условий для инвестиций LEGO Group во Вьетнам и выразил надежду, что две страны продолжат наращивать инвестиционное и торговое сотрудничество. Он также предложил Дании увеличить поддержку Вьетнама в плане технологий, капитала и опыта в проведении институциональных реформ.
Премьер-министр Метте Фредериксен, в свою очередь, высоко оценила двустороннее сотрудничество, особенно в области реагирования на изменение климата и обеспечения продовольственной безопасности.
Оба лидера договорились поручить соответствующим ведомствам принять согласованные меры по углублению и повышению эффективности двусторонних отношений.
В беседе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил радость от новой встречи с голландским лидером в контексте прекрасного развития двустороннего всеобъемлющего партнерства.
Он также пообещал активно содействовать скорейшей ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA).
На встрече с премьер-министром ОАЭ Мохаммедом бен Рашидом Аль Мактумом и наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бен Мохаммедом бен Рашидом Аль Мактумом премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что обе страны будут и дальше наращивать сотрудничество в области торговли и инвестиций и вскоре подпишут соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) между Вьетнамом и ОАЭ. Он предложил ОАЭ поделиться опытом с Вьетнамом и оказать ему поддержку в создании международного финансового центра, а также призвал инвестиционные фонды ОАЭ вкладывать средства в страну Юго-Восточной Азии.
Подтвердив, что ОАЭ высоко ценят многогранное сотрудничество с Вьетнамом, премьер-министр ОАЭ согласился с предложениями Фам Минь Тьиня, включая подписание CEPA.
Наследный принц Дубая пожелал посетить Вьетнам в ближайшее время и поделился своим впечатлением от известного качества вьетнамской кофейной продукции. Он также выразил готовность поделиться опытом в строительстве финансового центра Дубая.
На встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Сторе лидеры двух стран высоко оценили итоги завершившегося визита вице-президента Вьетнама Во Тхи Ань Суана в Норвегию и договорились ускорить реализацию достигнутых в ходе поездки соглашений.
Норвежский премьер-министр предложил двум странам укрепить отношения между двумя деловыми кругами и договорился о расширении сотрудничества во всех областях, в том числе в сфере труда и образования и подготовки кадров. Он сказал, что Норвегия готова поддержать Вьетнам, особенно в развитии возобновляемых источников энергии и аккумуляторов чистой энергии.
На встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко отозвался о недавнем визите последнего во Вьетнам и предложил двум странам ускорить реализацию важных сделок, достигнутых во время поездки.
Президент Ухнаагийн Хурэлсух пообещал приложить совместные усилия для реализации соглашений и усиления двусторонней координации, особенно в области автомобильных и воздушных перевозок и торговли.
В беседе с премьер-министром Фам Минь Тьинем президент Замбии Хакаинде Хичилема договорился о расширении сотрудничества, включая трехстороннее взаимодействие в области сельского хозяйства, и обратился к опыту Вьетнама в области развития, реформирования процедур и предоставления государственных услуг.
Лидеры двух стран договорились тесно сотрудничать на многосторонних форумах, развивать сотрудничество Юг-Юг, продвигать честность и справедливость, а также обеспечивать интересы развивающихся стран.
В беседе с премьер-министром Вьетнама директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что МВФ планирует пересмотреть свой прогноз экономического роста для Вьетнама на предстоящий период.
Обе стороны разделили мнение о том, что международному сообществу необходимо повысить консенсус, укрепить солидарность и расширить сотрудничество для обеспечения интересов людей.
Встретившись с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, глава вьетнамского правительства подтвердил, что Вьетнам всегда активно и инициативно продвигает глобальную интеграцию, особенно в экономике и торговле, внося конструктивный вклад в деятельность ВТО.
Он предложил ВТО расширить сотрудничество и оказать поддержку Вьетнаму в вопросах, связанных с торговлей, в частности, в поиске мер по борьбе с растущим введением мер по защите торговли, включая налоги на выбросы углерода.
Назвав Вьетнам успешной моделью использования преимуществ торговли для развития, Оконджо-Ивеала выразила желание поделиться уроками Вьетнама с другими странами, особенно африканскими. Она также пообещала сопровождать Вьетнам в его социально-экономическом развитии.
На другой встрече с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром премьер-министр Вьетнам предложил Блэру продолжать консультировать и поддерживать Вьетнам в вопросах развития, особенно в области энергетического перехода и борьбы с изменением климата.
В ответ Блэр пообещал предоставлять стратегические консультации соответствующим вьетнамским ведомствам, тем самым развивая двусторонние отношения.
Назвав Вьетнам особенно важным партнером Индии, премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился с предложением Фам Минь Тьиня о возможности заключения соглашения о свободной торговле.
Обладая высоким потенциалом в производстве полупроводниковых чипов, Индия готова сотрудничать с Вьетнамом и поддерживать его в развитии человеческих ресурсов в этой области и в технологиях в целом.