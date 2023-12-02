Премьер-министр Вьетнама встретился с лидерами стран и международных организаций на полях COP28

Встречаясь со своим датским коллегой Метте Фредериксеном, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил их онлайн-встречу 2 ноября, в ходе которой было принято Совместное заявление о создании зеленого стратегического партнерства.



Он поблагодарил правительство Дании за создание условий для инвестиций LEGO Group во Вьетнам и выразил надежду, что две страны продолжат наращивать инвестиционное и торговое сотрудничество. Он также предложил Дании увеличить поддержку Вьетнама в плане технологий, капитала и опыта в проведении институциональных реформ.



Премьер-министр Метте Фредериксен, в свою очередь, высоко оценила двустороннее сотрудничество, особенно в области реагирования на изменение климата и обеспечения продовольственной безопасности.



Оба лидера договорились поручить соответствующим ведомствам принять согласованные меры по углублению и повышению эффективности двусторонних отношений.



В беседе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил радость от новой встречи с голландским лидером в контексте прекрасного развития двустороннего всеобъемлющего партнерства.