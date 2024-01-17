Премьер-министр Вьетнама встретился с лидерами стран и международных организаций в кулуарах ВЭФ

Премьер-министр Фам Мин Чинь и его коллега из Республики Корея Хан Док Су встречаются в Давосе 16 января. Фото: ВИA

На встрече с профессором Клаусом Швабом, основателем и исполнительным председателем ВЭФ, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что ВЭФ-54, посвященный теме "Восстановление доверия", имеет важное значение в нынешних условиях, поскольку он будет способствовать укреплению доверия и международной солидарности, вдохновляя страны по всему миру объединить усилия для развития человечества.



Он поблагодарил профессора Шваба за тесное и эффективное сотрудничество с Вьетнамом в последние годы, особенно в условиях глобального экономического кризиса, и высоко оценил поддержку, которую ВЭФ оказывает Вьетнаму в области консультаций и разработки политики, а также привлечения высококачественных иностранных инвестиций.



Профессор Шваб, в свою очередь, выразил свое восхищение участием премьер-министра Фам Минь Тьиня в встрече ВЭФ, подчеркнув, что вьетнамский лидер изложил важные решения по решению проблем и восстановлению глобального доверия.



По его словам, Вьетнам, благодаря множеству стартапов и радикальным реформам в высокотехнологичных секторах, производстве и зеленом развитии, скоро войдет в число 20 крупнейших экономик мира.



Премьер Фам Минь Тьинь пригласил профессора Шваба и других руководителей ВЭФ посетить Вьетнам, добавив, что Вьетнам готов сотрудничать с ВЭФ в организации среднесрочных конференций в стране, укреплении связей и продвижении роли ВЭФ в регионе.



По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь и основатель ВЭФ подписали несколько соглашений о сотрудничестве, в том числе соглашение о создании Центра четвертой промышленной революции между председателем Народного комитета города Хошимин Фан Ван Маем и управляющим директором ВЭФ Джереми Юргенсом, а также письмо о намерениях по участию в сетевой инициативе по ликвидации разрыва в квалификации между заместителем министра труда, инвалидов войны и социального обеспечения Ле Ван Танем и управляющим директором ВЭФ Саадией Захиди.



Эти документы заложат прочную основу для более глубокого сотрудничества Вьетнама и ВЭФ и принесут практические результаты, помогая Вьетнаму получить доступ к ресурсам для цифровой трансформации и развития высококачественных человеческих ресурсов для продвижения новых двигателей роста, привлечения инвестиций и повышения конкурентоспособности страны.



На встрече с премьер-министром Республики Корея (РК) Хан Док Су стороны высоко оценили тесное сотрудничество своих правительств в эффективной реализации всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и РК и договоренностей, достигнутых между высшими руководителями двух стран.



Премьер-министр Хан Док Су подчеркнул, что народ и правительство РК всегда думают о Вьетнаме как о близком друге, и что две страны имеют особые и все более тесные отношения, которые способствуют региональному и глобальному миру и стабильности.



Премьер-министры двух стран договорились продолжать развивать двусторонние отношения практическим, эффективным и всеобъемлющим образом на основе политического доверия между лидерами Вьетнама и РК, а также тесных связей между предприятиями, населенными пунктами и людьми двух стран.



Премьер-министры двух стран договорились продолжать развивать двусторонние отношения практическим, эффективным и всеобъемлющим образом на основе политического доверия между лидерами Вьетнама и РК, а также тесных связей между предприятиями, населенными пунктами и людьми двух стран.



Вьетнам и РК будут наращивать практическое и взаимовыгодное сотрудничество, уделяя особое внимание достижению значительного прогресса в экономических связях, заявили они, рассматривая культурные и межличностные обмены как прочную основу для укрепления и расширения двусторонних отношений во многих областях.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал РК создать более оптимальные условия для выхода на свой рынок сильной продукции Вьетнама, поощрять корейские фирмы к расширению инвестиций в страну Юго-Восточной Азии, активно строить центры исследований и разработок (R&D), а также помогать Вьетнаму развивать индустрию развлечений, культуры и моды.



Оба лидера пообещали, что их страны продолжат тесную координацию и взаимную поддержку на региональных и международных форумах.



В условиях эскалации напряженности во многих регионах они договорились и впредь поддерживать соблюдение принципов международного права и Устава ООН, включая неприменение силы или угрозы ее применения, мирное разрешение всех споров и обеспечение мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства во всех морях, включая Восточное море.



По этому случаю премьер-министр Хан Док Су пригласил своего вьетнамского коллегу посетить РК с визитом.



На другой встрече премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и президент Украины Владимир Александрович Зеленский подчеркнули значение, которое они придают традиционной дружбе, партнерству и всестороннему сотрудничеству двух стран.



Чтобы сохранить динамику двусторонних отношений в нынешних условиях, они договорились координировать усилия по устранению препятствий и поиску мер по восстановлению торговли товарами, в которых Вьетнам и Украина сильны.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил последовательную позицию Вьетнама, согласно которой все споры должны решаться мирными средствами и в соответствии с фундаментальными принципами международного права и Устава ООН, включая уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности стран, а также неприменение силы или угрозы ее применения.



Вьетнам поддерживает усилия международного сообщества по созданию условий для проведения переговоров между заинтересованными сторонами и содействию гуманитарной помощи населению, заявил он.



Президент Зеленский высоко оценил позицию Вьетнама и высоко оценил гуманитарную помощь, которую правительство и народ Вьетнама оказывают Украине.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил Украину за помощь в обеспечении безопасности и эвакуации вьетнамских граждан из страны, выразив надежду, что местная администрация продолжит помогать гарантировать безопасность жизни и имущества вьетнамцев, которые все еще живут и работают в Украине.



Встречаясь со своим бельгийским коллегой Александром Де Кроо, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Вьетнам всегда считает Бельгию важным партнером в Европейском союзе (ЕС) и желает интенсифицировать отношения между двумя странами.



В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо с радостью отметил расцвет двусторонних отношений в 2023 году.



Премьер-министры договорились продолжать расширять обмены делегациями высокого уровня. Они также обязались укреплять сотрудничество между населенными пунктами и эффективно применять существующие механизмы двустороннего сотрудничества.



Что касается экономических и торговых связей, премьер-министры призвали соответствующие ведомства и предприятия обеих стран продолжать полностью и эффективно реализовывать Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA).



Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Бельгии в ближайшее время завершить ратификацию Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), расширить сотрудничество с Вьетнамом в области цифровой трансформации, возобновляемой энергетики, зеленого перехода и циркулярной экономики, а также развивать культурный обмен и туризм.



Что касается стратегического партнерства в области сельского хозяйства, премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Бельгии поддержать Вьетнам в развитии моделей циркулярной экономики в сельском хозяйстве и умного сельского хозяйства.



Премьер-министр Бельгии подтвердил, что EVFTA является важнейшей движущей силой для расширения экономических и торговых отношений между двумя странами, и пообещал, что его страна в кратчайшие сроки ратифицирует EVIPA.



Обе стороны продемонстрировали свою готовность продолжать тесную координацию и поддержку друг друга на многосторонних форумах и в международных организациях, внося свой вклад в обеспечение мира, безопасности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.



Обсуждая вопрос Восточного моря, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Бельгию поддержать позицию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он подчеркнул важность поддержания мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации в Восточном море, а также разрешения споров мирными средствами в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).