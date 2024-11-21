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Премьер-министр Вьетнама встретился с лидерами Национального конгресса Доминиканской Республики
Вьетнам дорожит своей традиционной дружбой и многогранным сотрудничеством с Доминиканской Республикой в рамках своей более широкой внешней политики в отношении региона Латинской Америки и Карибского бассейна, и в частности с Национальным конгрессом Доминиканской Республики, сказал Фам Минь Тьинь.
Премьер-министр Вьетнама поделился положительными результатами своих предыдущих переговоров с президентом Луисом Абинадером Короной, в ходе которых стороны выпустили совместную декларацию и договорились увеличить обмен делегациями и улучшить правовую базу для двустороннего сотрудничества в различных секторах.
Вьетнамский лидер также озвучил свое предложение о скорейшем заключении между двумя странами соглашений о свободной торговле, защите инвестиций, культурном и учебно-тренировочном сотрудничестве, а также об освобождении от виз владельцев обычных паспортов.
Высоко оценив результаты, достигнутые на переговорах между премьер-министром Фам Минь Тьинем и президентом Доминиканской Республики Луисом Абинадером Короной, руководители Сената и Палаты депутатов подтвердили свою поддержку направлений и мер, предложенных правительствами обеих стран, чтобы вывести дружбу и сотрудничество между двумя странами на новый этап развития, чтобы эффективно и практически служить процессу развития в каждой стране.
Они также заявили о своей решительной поддержке скорейших переговоров по заключению соглашений о свободной торговле, защите инвестиций, культурном и учебно-тренировочном сотрудничестве и освобождении от виз владельцев обычных паспортов, полагая, что скорейшее достижение этих соглашений принесет ощутимую пользу бизнесу и гражданам обеих стран и значительно поднимет двусторонние отношения на новую высоту.
В связи с этим премьер-министр Фам Минь Тьинь передал благодарность Национального собрания Вьетнама Сенату Доминиканской Республики за организацию теплого приема делегации Комитета по внешним связям НС Вьетнама во главе с председателем Ву Хай Ха во время их рабочего визита в Доминиканскую Республику в июле этого года.
Он приветствовал и высоко оценил создание группы парламентариев дружбы с Вьетнамом в Сенате Доминиканской Республики и объявил, что 15 ноября 2024 года НС Вьетнама учредил группу парламентариев дружбы с Доминиканской Республикой. Это станет важным каналом для сотрудничества между двумя законодательными органами в частности и двумя странами в целом, подчеркнул премьер-министр Фам Минь Тьинь.
От имени председателя НС Чан Тхань Мана премьер-министр Фам Минь Тьинь передал приветствия и приглашения руководителям Сената и Палаты депутатов Доминиканской Республики посетить Вьетнам. Высшие законодатели Доминиканской Республики с удовольствием приняли приглашения.